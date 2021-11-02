Вблизи военного госпиталя в Кабуле прогремели взрывы: по меньшей мере 19 жертв

Возле военной больницы в Кабуле 2 ноября прогремели 2 мощных взрыва и произошла стрельба. В результате инцидентов погибли по меньшей мере 19 человек.

Взрывы в столице Афганистана произошли у входа в кабульский военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан, рассчитанный на 400 пациентов.

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В Кабуле прогремели взрывы

Кроме 2 взрывов, прогремевших вблизи военного госпиталя, произошла еще и стрельба. В результате погибли 19 человек. Кроме того, еще по меньшей мере 47 – получили ранения, их госпитализировали.

В сети очевидцы инцидентов делятся фотографиями, на которых заметно облака дыма над госпиталем.

Пока ни одна террористическая организация официально не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако, по информации Sky News Arabia, нападение совершила террористическая организация "Исламское государство". Очевидцы утверждают, что несколько боевиков ворвались в здание больницы и устроили драку с талибами.

Предыдущие инциденты с госпиталем Дауд Хан

Военный госпиталь Дауд Хана уже был объектом нападения. В 2011 году террористы-смертники, связанные с талибами, взорвали себя внутри клиники, убив 6 человек и ранив 26 других.

В 2017 году вооруженные люди, переодетые под медицинский персонал, ворвались в больницу. Они убили по меньшей мере 30 человек. Осада тогда закончилась, когда афганские силы безопасности убили нападавших. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ.

Возле больницы в Кабуле прогремели взрывы: смотрите видео

Десятки человек погибли и получили ранения: смотрите видео

Взрывы и стрельба произошли возле военного госпиталя в Кабуле: смотрите карту