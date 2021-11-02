Поблизу військового госпіталю у Кабулі прогриміли вибухи: щонайменше 19 жертв

Біля військової лікарні у Кабулі 2 листопада прогриміли 2 потужних вибухи та сталася стрілянина. У результаті інцидентів загинули щонайменше 19 людей.

Вибухи у столиці Афганістану трапилися біля входу до кабульського військового госпіталю Сардар Мохаммад Дауд Хан, розрахованого на 400 пацієнтів.

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У Кабулі прогриміли вибухи

Окрім 2 вибухів, які прогриміли поблизу військового госпіталю, сталася ще й стрілянина. У результаті загинули 19 людей. Крім того, ще щонайменше 47 – отримали поранення, їх госпіталізували.

У мережі очевидці інцидентів діляться фотографіями, на яких помітно хмари диму над госпіталем.

Наразі жодна терористична організація офіційно не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося. Однак, за інформацією Sky News Arabia, напад здійснила терористична організація "Ісламська держава". Очевидці стверджують, що кілька бойовиків увірвалися до будівлі лікарні та влаштували бійку з талібами.

Попередні інциденти з госпіталем Дауд Хан

Військовий госпіталь Дауд Хана вже був об'єктом нападу. У 2011 році терористи-смертники, пов'язані з талібами, підірвали себе всередині клініки, убивши 6 людей і поранивши 26 інших.

У 2017 році озброєні люди, переодягнені під медичний персонал, увірвалися в лікарню. Вони вбили щонайменше 30 людей. Облога тоді закінчилася, коли афганські сили безпеки вбили нападників. Відповідальність за напад взяло на себе ІДІЛ.

Біля лікарні у Кабулі прогриміли вибухи: дивіться відео

Десятки людей загинули та отримали поранення: дивіться відео

Вибухи та стрілянина сталися біля військового госпіталю у Кабулі: дивіться карту