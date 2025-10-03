Почему Украина не сбила дрон, который залетел из Венгрии: что говорят в Генштабе
- Венгерский дрон дважды нарушил украинское воздушное пространство, но силы ПВО не сбивали его из-за кратковременности нарушения.
- Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов отметил, что объект мог совершать неконтролируемый полет из-за потери управления, и ситуацию еще будут изучать.
Венгерский дрон дважды нарушил украинское воздушное пространство. Этот инцидент зафиксировали, однако силы противовоздушной обороны не сбивали беспилотник.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова для Укринформа.
Почему венгерский дрон не сбили силы ПВО?
Андрей Гнатов объяснил, что сбивание дрона – не такая простая задача, как может показаться.
По его словам, это были краткосрочные нарушения, а на Закарпатье нет такой плотности средств ПВО и они не находятся в постоянной готовности, поскольку это не направления, с которых обычно атакует Россия.
В то же время он подтвердил, что в случае длительного пребывания дрона в воздушном пространстве Украины его должны были бы сбить или хотя бы прекратить нарушения.
Для начала надо прокоммуницировать и разобраться, что происходит, потому что Венгрия – это же не страна, которая в состоянии войны с нами или какого-то конфликта,
– подчеркнул начальник Генштаба.
Гнатов добавил, что объект мог осуществлять неконтролируемый полет из-за потери управления.
По словам военного, это был инцидент, который зафиксировали, и в дальнейшем "будут разбираться".
Что известно о беспилотнике над Закарпатьем?
Радиолокационные средства ВСУ утром 26 сентября дважды зафиксировали пролет дрона в украинском воздушном пространстве над территорией Закарпатской области.
Владимир Зеленский поручил военным провести полную проверку инцидента с пересечением границы венгерскими дронами-разведчиками и в случае повторных таких попыток реагировать соответственно.
Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "теряет рассудок". Он также обвинил украинскую власть в антивенгерской политике.