Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова для Укринформа.
Почему венгерский дрон не сбили силы ПВО?
Андрей Гнатов объяснил, что сбивание дрона – не такая простая задача, как может показаться.
По его словам, это были краткосрочные нарушения, а на Закарпатье нет такой плотности средств ПВО и они не находятся в постоянной готовности, поскольку это не направления, с которых обычно атакует Россия.
В то же время он подтвердил, что в случае длительного пребывания дрона в воздушном пространстве Украины его должны были бы сбить или хотя бы прекратить нарушения.
Для начала надо прокоммуницировать и разобраться, что происходит, потому что Венгрия – это же не страна, которая в состоянии войны с нами или какого-то конфликта,
– подчеркнул начальник Генштаба.
Гнатов добавил, что объект мог осуществлять неконтролируемый полет из-за потери управления.
По словам военного, это был инцидент, который зафиксировали, и в дальнейшем "будут разбираться".
Что известно о беспилотнике над Закарпатьем?
Радиолокационные средства ВСУ утром 26 сентября дважды зафиксировали пролет дрона в украинском воздушном пространстве над территорией Закарпатской области.
Владимир Зеленский поручил военным провести полную проверку инцидента с пересечением границы венгерскими дронами-разведчиками и в случае повторных таких попыток реагировать соответственно.
Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "теряет рассудок". Он также обвинил украинскую власть в антивенгерской политике.