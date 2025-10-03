Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова для Укринформа.

Читайте также Инцидент с неизвестными дронами парализовал очередной аэропорт – теперь в Мюнхене

Почему венгерский дрон не сбили силы ПВО?

Андрей Гнатов объяснил, что сбивание дрона – не такая простая задача, как может показаться.

По его словам, это были краткосрочные нарушения, а на Закарпатье нет такой плотности средств ПВО и они не находятся в постоянной готовности, поскольку это не направления, с которых обычно атакует Россия.

В то же время он подтвердил, что в случае длительного пребывания дрона в воздушном пространстве Украины его должны были бы сбить или хотя бы прекратить нарушения.

Для начала надо прокоммуницировать и разобраться, что происходит, потому что Венгрия – это же не страна, которая в состоянии войны с нами или какого-то конфликта,

– подчеркнул начальник Генштаба.

Гнатов добавил, что объект мог осуществлять неконтролируемый полет из-за потери управления.

По словам военного, это был инцидент, который зафиксировали, и в дальнейшем "будут разбираться".

Что известно о беспилотнике над Закарпатьем?