Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова для Укрінформу.

Чому угорський дрон не збили сили ППО?

Андрій Гнатов пояснив, що збиття дрона – не така проста задача, як може здатися.

За його словами, це були короткотермінові порушення, а на Закарпатті немає такої щільності засобів ППО і вони не перебувають у постійній готовності, оскільки це не напрямки, з яких зазвичай атакує Росія.

Водночас він підтвердив, що у випадку тривалого перебування дрона у повітряному просторі України його мали б збити чи принаймні припинити порушення.

Для початку треба прокомунікувати і розібратися, що відбувається, тому що Угорщина – це ж не країна, яка у стані війни з нами чи якогось конфлікту,

– підкреслив начальник Генштабу.

Гнатов додав, що об'єкт міг здійснювати неконтрольований політ через втрату управління.

За словами військового, це був інцидент, який зафіксували, і надалі "будуть розбиратися".

Що відомо про безпілотник над Закарпаттям?