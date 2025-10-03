Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова для Укрінформу.
Чому угорський дрон не збили сили ППО?
Андрій Гнатов пояснив, що збиття дрона – не така проста задача, як може здатися.
За його словами, це були короткотермінові порушення, а на Закарпатті немає такої щільності засобів ППО і вони не перебувають у постійній готовності, оскільки це не напрямки, з яких зазвичай атакує Росія.
Водночас він підтвердив, що у випадку тривалого перебування дрона у повітряному просторі України його мали б збити чи принаймні припинити порушення.
Для початку треба прокомунікувати і розібратися, що відбувається, тому що Угорщина – це ж не країна, яка у стані війни з нами чи якогось конфлікту,
– підкреслив начальник Генштабу.
Гнатов додав, що об'єкт міг здійснювати неконтрольований політ через втрату управління.
За словами військового, це був інцидент, який зафіксували, і надалі "будуть розбиратися".
Що відомо про безпілотник над Закарпаттям?
Радіолокаційні засоби ЗСУ вранці 26 вересня двічі зафіксували проліт дрона в українському повітряному просторі над територією Закарпатської області.
Володимир Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо інциденту з перетином кордону угорськими дронами-розвідниками та у разі повторних таких спроб реагувати відповідно.
Згодом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд". Він також звинуватив українську владу в антиугорській політиці.