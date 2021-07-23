"Маленький досадный инцидент": как венгерские спецслужбы вели агентурную работу в Украине

22 июля Украину с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, председательствующий в Комитете министров Совета Европы. Кулеба и Сийярто провели переговоры, ключевыми темами которых стали ситуация безопасности в регионе, урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта и актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии. Далее читайте на украинском.

Декілька слів про актуальні питання відносин України та Угорщини.

Нагадаю, що у липні 2019 року міністерство закордонних справ України зверталося до компетентних органів України з проханням дати правову оцінку участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в низці публічних заходів у Закарпатській області на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.

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Справа у тім, що закон про вибори народних депутатів забороняє іноземцям та особам без громадянства брати участь у публічних заходах на підтримку кандидата чи партії, які балотуються на виборах.

Крім того, стаття 41 Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року передбачає, що всі особи, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, зобов'язані поважати закони і постанови держави перебування. Вони також зобов'язані не втручатися у внутрішні справи цієї держави.

Варто зауважити, що фінансування угорських організацій у Закарпатській області здійснюється через Фонді імені Бетлена Габора (A Bethlen Gábor Alap). Фонд співпрацює з Міністерством зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини, який очолює Петер Сійярто.

Сійярто та Кулеба летять на Донбас / Фото – МЗС Угорщини

За повідомленнями ЗМІ, у період з 2011 по 2018 роки Фондом імені Бетлена Габора було профінансовано програм на суму понад 55 мільйонів доларів. Найбільше з них, понад 27 мільйонів доларів, було перераховано на Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (місто Берегово). 5 мільйонів доларів США було перераховано Товариству угорської культури Закарпаття (KMKSZ). Очолює Товариство вже згаданий у статті Василь Брензович. Останній є також головою кураторіуму ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ. Тільки за останні два роки ТУКЗ-КМКС отримало з Будапешта понад 5,3 мільйона доларів США.

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У травні 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" інформував,що за підтримки угорської партії "Йоббік" у складі незаконних збройних формувань "ДНР" було створено батальйон "Легіон святого Іштвана".

На сторінці "Легіону" у російській мережі "Вконтактє" повідомлялося, що у лави "батальйону" запрошують сміливих, порядних людей готових допомогти Новоросії, Малоросії й Закарпаттю. "Легіону" потрібні не лише військові, але й медики та техперсонал. На сторінці також повідомлялося, що представники легіону є у різних містах, які таємно формуються і готові за сигналом повстати. Одним із можливих фінансистів цього "добровольчого батальйону" називали закарпатського сепаратиста Петра Гецка.

Поява цієї інформації спричинила розголос.

У травні 2014 року генеральний прокурор Угорщини звинуватив депутата Європарламенту ультраправої націоналістичної політичної партії "Йоббік" Бейлу Ковача в шпигунстві на користь Москви.

Крім того, після низки публікацій в українських ЗМІ угорські спецслужби змушені були визнати факт своєї присутності на теренах України. В червні 2015 року угорський парламент заслухав три доповіді про роботу угорських спеціальних служб та їх масштабну реорганізацію.

Зустріч угорського міністра з куратором Закарпаття від партії "Слуга Народу" / Фото – МЗС Угорщини

Керівник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини і куратор спецслужби "Інформаційне бюро" Янош Лазар виступаючи в парламенті підтвердив факт присутність в Україні агентів спеціальних служб країни через українсько-російський конфлікт. "Угорщина межує з країною, яка бере участь у збройному конфлікті. У зв'язку з цим угорські агенти активно працювали в Україні, для гарантії того, що політичні лідери можуть просувати інтереси Угорщини", – відзначив він.

У своїй доповіді Лазар, зробив акцент на тому, що Угорщина вперше за 25 років відкрито проводить такого роду діяльність "в повній опозиції до побажань українського уряду". Показово, що тільки 20 липня, після мого виступу на ТБ під час якого я звернув увагу керівників спеціальних служб та МЗС на провокаційні заяви одного з керівників Угорщини, в МЗС викликали посла Угорщини, де вручили йому ноту протесту з приводу заяв пана Лазара.

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Увагу посла було привернуто до безпрецедентних з часів незалежності України висловлювань угорського міністра – керівника Канцелярії Прем'єр-міністра Угорщини Лазара під час виступу на згаданому засіданні щодо діяльності угорських спецслужб на території України.

Сійярто у зоні бойових дій, деякі його земляки воюють по інший бік фронту / Фото – МЗС Угорщини

Очільник міністерства закордонних справ України Клімкін відмовився тоді коментувати виправдання посла Ерно Кешкеня, лише повідомивши, що ця заява залишиться зовсім маленьким прикрим інцидентом. І хтось, і не тільки в Угорщині, отримає від події якийсь урок.

Утім "маленький прикрий інцидент" – це здійснення угорськими спецслужбами операцій на території України без погодження з українськими партнерськими службами.

Сподіваюся, що вітчизняне МЗС за часів Кулеби не допустить повторення таких "маленьких прикрих інцидентів" і буде жорстко реагувати на провокативні заяви і зазіхання на територіальну цілісність України.