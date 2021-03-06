У Словаччині спалахнув дипломатичний скандал за участі Угорщини. Глава угорського МЗС Петер Сійярто здійснив непогоджений візит у місто Комарно. Приблизно 50% населення там становлять етнічні угорці.

Через візит Сійярто угорського посла викликали до Міністерства закордонних справ Словаччини.

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Окрім того, на сайті МЗС опублікували допис від імені міністра Івана Корчока. У ньому мовиться, що дії Сійярто "перейшли всі межі".

Ми хочемо мати добросусідські відносини з Угорщиною, але я не дозволю втручатися у наші внутрішні справи,

– наголосив Корчок.

Реакція прем'єра Словаччини

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович неочікувано підтримав Сійярто.

Очільник словацького парламенту зауважив, що не варто сваритися з сусідами. ЗМІ пояснили таку заяву Матовича тим, що їхні відносини з Корчоком наразі перебувають у гарячій стадії конфлікту.

Дії прем'єра обурили словацькі ЗМІ. Журналісти відповіли на заяву Матовича заголовками на кшталт "Матович поводиться як член партії Орбана" та "Матович руйнує словацьку дипломатію".

Що думають інші політики

Більшість словацьких політиків розкритикували дії Сійярто. Солідарність у цьому проявили водночас провладні та опозиційні політики.

Спікер парламенту Боріс Коллар зауважив, що "ситуація аж настільки очевидна, що він готовий стати поруч із своїми ідеологічними ворогами у спротиві діям угорського уряду".

"Це неприйнятно і неприпустимо, що іноземна держава починає лізти у наші внутрішні справи. Це – абсолютний скандал!", - обурився він.

Зверніть увагу! Це вже не вперше Угорщина опиняється в епіцентрі дипломатичного конфлікту. Зокрема, вкрай напруженими тривалий час були її стосунки з Україною. Наразі між 2 країнами тривають переговори.