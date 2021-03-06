Абсолютный скандал: отношения между Венгрией и Словакией резко обострились
В Словакии вспыхнул дипломатический скандал с участием Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто совершил несогласованный визит в город Комарно. Примерно 50% населения там составляют этнические венгры.
Источник:"Европейская правда"
Из-за визита Сийярто венгерского посла вызвали в Министерство иностранных дел Словакии.
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Кроме того, на сайте МИД опубликовали сообщение от имени министра Ивана Корчока. В нем говорится, что действия Сийярто "перешли все границы".
Мы хотим состоять в добрососедских отношениях с Венгрией, но я не позволю вмешиваться в наши внутренние дела,
– подчеркнул Корчок.
Реакция премьера Словакии
- В то же время премьер-министр Словакии Игорь Матович неожиданно поддержал Сийярто.
- Глава словацкого парламента отметил, что не стоит ссориться с соседями. СМИ объяснили такое заявление Матович тем, что их отношения с Корчоком сейчас находятся в горячей стадии конфликта.
- Действия премьера возмутили словацкие СМИ. Журналисты ответили на заявление Матович заголовками вроде "Матович ведет себя как член партии Орбана" и "Матович разрушает словацкую дипломатию".
Что думают политики
Большинство словацких политиков раскритиковали действия Сийярто. Солидарность в этом проявили одновременно провластные и оппозиционные политики.
Спикер парламента Борис Коллар заметил, что "ситуация аж настолько очевидна, что он готов стать рядом со своими идеологическими врагами в сопротивлении действиям венгерского правительства".
"Это неприемлемо и недопустимо, что иностранное государство начинает лезть в наши внутренние дела. Это – абсолютный скандал!", – возмутился он.
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