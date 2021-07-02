Відповідну декларацію опублікувала партія "Національне зібрання", яку очолює Марін Ле Пен. Її підписали 16 політичних сил.

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У Європарламенті хочуть створити націоналістичний альянс

"У той час, коли глобалісти та європейці, головним представником яких у Франції є Еммануель Макрон, розпочинають Конференцію про майбутнє Європи, яка має на меті збільшити владу європейських органів, сьогоднішня угода є першим каменем до створення великого союзу у Європарламенті", – мовиться у документі.

Документ підписали:

лідер італійської "Ліги" Маттео Сальвіні;

прем'єр-міністр Угорщини та глава партії "Фідес" Віктор Орбан;

лідер керівної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський;

лідер Vox в Іспанії Сантьяго Абаскаль та голова "Братів-італійців";

неофашист Джорджія Мелоні.

Партії-підписанти входять до різних фракцій. Проте, об'єднавшись, вони можуть мати 115 мандатів. Це може зробити їх 3 за величиною політгрупою в Європарламенті.

Ба більше, у декларації мовиться про те, що Європарламент "продовжує йти федералістським шляхом, який невблаганно віддаляє його від народів, що є серцем нашої цивілізації".

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