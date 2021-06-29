Покарали 5 французьких депутатів з крайньої правої фракції "Ідентичність і демократія". Водночас попередження отримали представники вкрай лівих сил "Європейських об'єднаних лівих" / "Зелених лівих півночі".

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Відомо, що до "чорного списку" увійшли:

Вірджіні Жорон;

Ерве Жювен;

Жан-Лен Лакапель;

Тьєррі Маріані;

Філіп Олів'є.

Саме вони відвідали окупований Росією півострів у складі "спостережної місії" під час референдуму щодо змін до російської Конституції. Водночас рішення накласти попередження ухвалили щодо осіб, які їздили на вибори у Венесуалу і Еквадор:

ірландців Клера Дейлі та Міка Уоллес;

іспанця Ману Пінеда.

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