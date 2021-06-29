Покарали 5 французьких депутатів з крайньої правої фракції "Ідентичність і демократія". Водночас попередження отримали представники вкрай лівих сил "Європейських об'єднаних лівих" / "Зелених лівих півночі".
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Відомо, що до "чорного списку" увійшли:
- Вірджіні Жорон;
- Ерве Жювен;
- Жан-Лен Лакапель;
- Тьєррі Маріані;
- Філіп Олів'є.
Саме вони відвідали окупований Росією півострів у складі "спостережної місії" під час референдуму щодо змін до російської Конституції. Водночас рішення накласти попередження ухвалили щодо осіб, які їздили на вибори у Венесуалу і Еквадор:
- ірландців Клера Дейлі та Міка Уоллес;
- іспанця Ману Пінеда.
Голосування за поправки до Конституції Росії: що відомо
- Голосування відбувалось з 25 червня по 1 липня 2020 року. На нього прийшло майже 65% населення.
- Згідно з поправками, президент Росії Володимир Путін зможе обіймати свою посаду до 2036 року.
- Виправлення до Конституції розкритикував Європейський Союз. Там нагадали, що поправки передбачають верховенство Конституції над рішеннями міждержавних органів на основі міжнародних договорів.
- Відзначимо, що на виборах голосували й жителі Криму та окупованих Росією територій України.