Покарали 5 французьких депутатів з крайньої правої фракції "Ідентичність і демократія". Водночас попередження отримали представники вкрай лівих сил "Європейських об'єднаних лівих" / "Зелених лівих півночі".

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Відомо, що до "чорного списку" увійшли:

  • Вірджіні Жорон; 
  • Ерве Жювен; 
  • Жан-Лен Лакапель; 
  • Тьєррі Маріані; 
  • Філіп Олів'є.

Саме вони відвідали окупований Росією півострів у складі "спостережної місії" під час референдуму щодо змін до російської Конституції. Водночас рішення накласти попередження ухвалили щодо осіб, які їздили на вибори у Венесуалу і Еквадор:

  • ірландців Клера Дейлі та Міка Уоллес;
  • іспанця Ману Пінеда.

Голосування за поправки до Конституції Росії: що відомо

  • Голосування відбувалось з 25 червня по 1 липня 2020 року. На нього прийшло майже 65% населення.
  • Згідно з поправками, президент Росії Володимир Путін зможе обіймати свою посаду до 2036 року.
  • Виправлення до Конституції розкритикував Європейський Союз. Там нагадали, що поправки передбачають верховенство Конституції над рішеннями міждержавних органів на основі міжнародних договорів.
  • Відзначимо, що на виборах голосували й жителі Криму та окупованих Росією територій України.