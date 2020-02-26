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      Вічний Путін та нова імперія? Як в Росії міняють Конституцію

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      Навіщо Путіну конституційна реформа? / 24 канал

      У Росії триває операція під назвою "конституційна реформа". За останніми заявами російських політиків, текст правок до Конституції РФ не передбачає обнулення президентських термінів. Про нововведення та можливості для Путіна, детально у статті на сайті 24 каналу.

      Конституційна реформа в Росії, як і решта "змін", що організовує режим Володимира Путіна, стала справжнім шоком для цивілізованого світу. Щоправда для Кремля це не є проблемою, оскільки перетворення передбачає й скасування верховенства міжнародного права на території РФ. 

      Читати також: Конституційна реформа в Росії: що "мутить" Путін?

      Проте у Кремлі впевнені, що поправки до Конституції неминуче зроблять Росію світовим лідером в економіці, науці і культурі, остаточно перетворять її в альтернативу зникаючого зі сцени Заходу.

      Навіщо Росії конституційна реформа?

      Чи вірить у цю теорію сам Путін? Напевно у глибині своє душі так, але наразі його цікавить інше – зберегти владу після 2024 року. Саме у цей рік в Росії відбудуться чергові президентські вибори й за Конституцією Путін, який юридично займає цю посаду вже шістнадцять років, а ще чотири роки його "заміняв" Дмитро Медвєдєв, буде змушений таки віддати свій трон іншому.

      Аби зберегти владу, Путін й затіяв так звану конституційну реформу, її мета – ослаблення інституту президента й передача частини його повноважень парламенту. Також надаються нові повноваження Державній раді (Государственный совет) – що взагалі не входив до числа державних органів. Це лише дорадчій орган при президентові.

      Але як зазначають експерти, саме цю Держраду й очолить у майбутньому Володимир Путін. Цей процес в опозиційних російських колах називають – транзитом влади.

      Державна рада буде займати роль арбітра, коли між президентом, урядом й парламентом розгорнеться жорстка конкуренція. Путін буде виконувати роль "рішали", 
      – написав у своєму блозі аналітик Анатолій Несмиян, відомий як "Ель Мюрид".

      Хто і як хоче змінити Конституцію Росії?

      Метою реформи російський диктатор назвав покращення системи державного управління. Начебто він благородно, з барського плеча, хоче передати парламенту більше влади аби врівноважити вертикаль.

      Для цієї почесної місії Володимир Путін створив робочу групу, в яку увійшли, за його думкою, "світлі голови" Росії. Серед них – депутати, актори, спортсмени, письменники, лікарі й лише 11 юристів.

      До складу "робочої групи" входять виключно надійні, перевірені прийняттям репресивних законів і участю в маячних ток-шоу "товариші",
      – пише на забороненому в Росії сайті Каспаров.ру опальний російський політик Ілля Константинов.

      У склад групи, яка пропонує зміни до Конституції увійшла й олімпійська чемпіонка Олена Ісинбаєва. Щоправда спортсменка зізналась під час засідання, що вперше відкрила Основний закон своєї держави.

      Прочитала Конституцію нашої країни, до цього не було приводу й необхідності, а тепер я розумію, що це дуже важлива книга. Читати її варто всім, я дізналась багато цікавого,
       – сказала Ісинбаєва.

      Отакі путінські експерти пропонують записати в Конституції, що Росія є державою-переможцем у Другій світовій війні.

      Актор й режисер, а також напевно експерт з конституційного права, Володимир Машков запропонував закріпити в Основному законі норму, яка забороняла би відчуження територій, які законно чи незаконно були приєднанні до РФ.

      У деяких не російських ЗМІ, не російські політологи, пишуть, що після того як на пост президента Росії прийде інша людина, відкриється вікно можливостей й хтось в нас забере Курильські острови, Крим й Калінінградську область,
      – заявив Машков.

      Таку ідею несподівано підтримав Володимир Путін.

      Крім того, в Конституції Росії хочуть прописати Бога. З такою ініціативою виступили представники їхньої православної церкви, зокрема й сам московський патріарх Кирило. Ініціативу підтримав, як це не дивно, головний комуніст сучасної Росії – Геннадій Зюганов. А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ця пропозиція буде розглянута.

      Ще одним нововведенням може стати зникнення посади президента Росії, натомість може з’явитися нова – Верховний правитель.

      Загалом, робоча група з підготовки поправок до Конституції Російської Федерації запропонувала ввести до Конституції понад сто нових пунктів.

      Смішно й грішно

      Якою б недолугою не виглядала конституційна реформа, за нею криється підготовка до державного перевороту, впевнені російські опозиціонери.

      Нагадаємо, що 15 січня Володимир Путін поспіхом озвучив про наміри провести реформу, а через тиждень пропозиції вже були прийняті Держдумою в першому читанні. А у квітні 2020 року російська влада планує провести всенародний референдум, який затвердить реформу.

      У бюлетені планують включити усього два пункти – "за" та "проти". А до цього армія волонтерів буде нести у маси сутність конституційних змін. В центральній виборчій комісії вже повідомили про такі наміри.

      Володимир Путін на двадцятому році президентства задумав реформи / графіка 24 каналу

      Очевидно, що цей референдум буде аналогом референдуму у Криму, де начебто населення проголосувало за анексію півострову.

      Зрозуміло, що жоден референдум не відмінить тих змін, які будуть ухвалені президентом й парламентом. Така опція навіть відсутня в чинній російській Конституції. Таке опитування не матиме ніякої сили. Фікцією називають й саму реформу.

      Для того щоб продовжувати грабувати і знищувати власний народ, Путіну зовсім не обов'язково переписувати, ні тим більше скасовувати формально поки ще чинну Конституцію просто тому, що вона і так давно вже скасована,
      – пише на опозиційному сайті Каспаров.ру російський публіцист Павло Матвєєв.

      Заборонений в Росії автор вважає, що головною метою реформи є повне знищення Конституції.

      Путін хоче перетворити Основний закон Росії з вимушено непрацюючого – у недієздатний. Тобто зробити так, щоб в Конституції утворилися взаємовиключні положення, і вона тим самим перетворилася б в фількину грамоту,
      – пише Матвєєв.

      Нагадаємо, які зміни запропонував Володимир Путін

      Під час свого щорічного послання до Федеральних зборів, російський диктатор озвучив такі ініціативи:

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • Обмежити пріоритет міжнародного права;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
      • Буде змінений пункт про заборону одній і тій же людині займати посаду президента понад 2 строки підряд;
      • Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки діє віковий ценз у 10 років);
      • Президент не може мати іноземне громадянство чи вид на проживання. Ані в часі виборів, ані в минулому.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини Росії Новини політики Публікації Статті Володимир Путін Конституція
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