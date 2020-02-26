Вічний Путін та нова імперія? Як в Росії міняють Конституцію
У Росії триває операція під назвою "конституційна реформа". За останніми заявами російських політиків, текст правок до Конституції РФ не передбачає обнулення президентських термінів. Про нововведення та можливості для Путіна, детально у статті на сайті 24 каналу.
Конституційна реформа в Росії, як і решта "змін", що організовує режим Володимира Путіна, стала справжнім шоком для цивілізованого світу. Щоправда для Кремля це не є проблемою, оскільки перетворення передбачає й скасування верховенства міжнародного права на території РФ.
Читати також: Конституційна реформа в Росії: що "мутить" Путін?
Проте у Кремлі впевнені, що поправки до Конституції неминуче зроблять Росію світовим лідером в економіці, науці і культурі, остаточно перетворять її в альтернативу зникаючого зі сцени Заходу.
Навіщо Росії конституційна реформа?
Чи вірить у цю теорію сам Путін? Напевно у глибині своє душі так, але наразі його цікавить інше – зберегти владу після 2024 року. Саме у цей рік в Росії відбудуться чергові президентські вибори й за Конституцією Путін, який юридично займає цю посаду вже шістнадцять років, а ще чотири роки його "заміняв" Дмитро Медвєдєв, буде змушений таки віддати свій трон іншому.
Аби зберегти владу, Путін й затіяв так звану конституційну реформу, її мета – ослаблення інституту президента й передача частини його повноважень парламенту. Також надаються нові повноваження Державній раді (Государственный совет) – що взагалі не входив до числа державних органів. Це лише дорадчій орган при президентові.
Але як зазначають експерти, саме цю Держраду й очолить у майбутньому Володимир Путін. Цей процес в опозиційних російських колах називають – транзитом влади.
Державна рада буде займати роль арбітра, коли між президентом, урядом й парламентом розгорнеться жорстка конкуренція. Путін буде виконувати роль "рішали",
– написав у своєму блозі аналітик Анатолій Несмиян, відомий як "Ель Мюрид".
Хто і як хоче змінити Конституцію Росії?
Метою реформи російський диктатор назвав покращення системи державного управління. Начебто він благородно, з барського плеча, хоче передати парламенту більше влади аби врівноважити вертикаль.
Для цієї почесної місії Володимир Путін створив робочу групу, в яку увійшли, за його думкою, "світлі голови" Росії. Серед них – депутати, актори, спортсмени, письменники, лікарі й лише 11 юристів.
До складу "робочої групи" входять виключно надійні, перевірені прийняттям репресивних законів і участю в маячних ток-шоу "товариші",
– пише на забороненому в Росії сайті Каспаров.ру опальний російський політик Ілля Константинов.
У склад групи, яка пропонує зміни до Конституції увійшла й олімпійська чемпіонка Олена Ісинбаєва. Щоправда спортсменка зізналась під час засідання, що вперше відкрила Основний закон своєї держави.
Прочитала Конституцію нашої країни, до цього не було приводу й необхідності, а тепер я розумію, що це дуже важлива книга. Читати її варто всім, я дізналась багато цікавого,
– сказала Ісинбаєва.
Отакі путінські експерти пропонують записати в Конституції, що Росія є державою-переможцем у Другій світовій війні.
Актор й режисер, а також напевно експерт з конституційного права, Володимир Машков запропонував закріпити в Основному законі норму, яка забороняла би відчуження територій, які законно чи незаконно були приєднанні до РФ.
У деяких не російських ЗМІ, не російські політологи, пишуть, що після того як на пост президента Росії прийде інша людина, відкриється вікно можливостей й хтось в нас забере Курильські острови, Крим й Калінінградську область,
– заявив Машков.
Таку ідею несподівано підтримав Володимир Путін.
Крім того, в Конституції Росії хочуть прописати Бога. З такою ініціативою виступили представники їхньої православної церкви, зокрема й сам московський патріарх Кирило. Ініціативу підтримав, як це не дивно, головний комуніст сучасної Росії – Геннадій Зюганов. А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ця пропозиція буде розглянута.
Ще одним нововведенням може стати зникнення посади президента Росії, натомість може з’явитися нова – Верховний правитель.
Загалом, робоча група з підготовки поправок до Конституції Російської Федерації запропонувала ввести до Конституції понад сто нових пунктів.
Смішно й грішно
Якою б недолугою не виглядала конституційна реформа, за нею криється підготовка до державного перевороту, впевнені російські опозиціонери.
Нагадаємо, що 15 січня Володимир Путін поспіхом озвучив про наміри провести реформу, а через тиждень пропозиції вже були прийняті Держдумою в першому читанні. А у квітні 2020 року російська влада планує провести всенародний референдум, який затвердить реформу.
У бюлетені планують включити усього два пункти – "за" та "проти". А до цього армія волонтерів буде нести у маси сутність конституційних змін. В центральній виборчій комісії вже повідомили про такі наміри.
Володимир Путін на двадцятому році президентства задумав реформи / графіка 24 каналу
Очевидно, що цей референдум буде аналогом референдуму у Криму, де начебто населення проголосувало за анексію півострову.
Зрозуміло, що жоден референдум не відмінить тих змін, які будуть ухвалені президентом й парламентом. Така опція навіть відсутня в чинній російській Конституції. Таке опитування не матиме ніякої сили. Фікцією називають й саму реформу.
Для того щоб продовжувати грабувати і знищувати власний народ, Путіну зовсім не обов'язково переписувати, ні тим більше скасовувати формально поки ще чинну Конституцію – просто тому, що вона і так давно вже скасована,
– пише на опозиційному сайті Каспаров.ру російський публіцист Павло Матвєєв.
Заборонений в Росії автор вважає, що головною метою реформи є повне знищення Конституції.
Путін хоче перетворити Основний закон Росії з вимушено непрацюючого – у недієздатний. Тобто зробити так, щоб в Конституції утворилися взаємовиключні положення, і вона тим самим перетворилася б в фількину грамоту,
– пише Матвєєв.
Нагадаємо, які зміни запропонував Володимир Путін
Під час свого щорічного послання до Федеральних зборів, російський диктатор озвучив такі ініціативи:
- Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
- Обмежити пріоритет міжнародного права;
- По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
- Буде змінений пункт про заборону одній і тій же людині займати посаду президента понад 2 строки підряд;
- Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки діє віковий ценз у 10 років);
- Президент не може мати іноземне громадянство чи вид на проживання. Ані в часі виборів, ані в минулому.
Читати також: Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова