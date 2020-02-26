Вечный Путин и новая империя? Как в России меняют Конституцию

В России продолжается операция под названием "конституционная реформа". По последним заявлениям российских политиков, текст правок в Конституцию РФ не предусматривает обнуления президентских сроков. О нововведениях и возможностях для Путина, подробно в статье на сайте 24 канала.

Конституционная реформа в России, как и остальные "перемены", которые организовывает режим Владимира Путина, стала настоящим шоком для цивилизованного мира. Правда, для Кремля это не является проблемой, поскольку преобразование предусматривает и отмену верховенства международного права на территории РФ.

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Однако, в Кремле уверены, что поправки в Конституцию неизбежно сделают Россию мировым лидером в экономике, науке и культуре, окончательно превратят ее в альтернативу исчезающего со сцены Запада.

Зачем России конституционная реформа?

Верит ли в эту теорию сам Путин? Наверное в глубине своей души да, но сейчас его интересует другое – сохранить власть после 2024 года. Именно в этот год в России состоятся очередные президентские выборы и по Конституции, Путин, который юридически занимает эту должность уже шестнадцать лет, а еще четыре года его "заменял" Дмитрий Медведев, будет вынужден все-таки отдать свой трон другому.

Чтобы сохранить власть, Путин и затеял так называемую конституционную реформу, ее цель – ослабление института президента и передача части его полномочий парламенту. Также предоставляются новые полномочия Государственному совету – который вообще не входил в число государственных органов. Это лишь совещательный орган при президенте.

Но как отмечают эксперты, именно этот Госсовет и возглавит в будущем Владимир Путин. Этот процесс в оппозиционных российских кругах называют – транзитом власти.

Государственный совет будет занимать роль арбитра, когда между президентом, правительством и парламентом развернется жесткая конкуренция. Путин будет выполнять роль "решалы",

– написал в своем блоге аналитик Анатолий Несмиян, известный как "Эль Мюрид".

Кто и как хочет изменить Конституцию России?

Целью реформы российский диктатор назвал улучшение системы государственного управления. Якобы он благородно, с барского плеча, хочет передать парламенту больше власти, чтобы уравновесить вертикаль.

Для этой почетной миссии Владимир Путин создал рабочую группу, в которую вошли, по его мнению, "светлые головы" России. Среди них – депутаты, актеры, спортсмены, писатели, врачи и только 11 юристов.

В состав "рабочей группы" входят исключительно надежные, проверенные принятием репрессивных законов и участием в бредовых ток-шоу "товарищи",

– пишет на запрещенном в России сайте Каспаров.ру опальный российский политик Илья Константинов.

В состав группы, которая предлагает изменения в Конституцию, вошла и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Правда, спортсменка призналась во время заседания, что впервые открыла Основной закон своего государства.

Прочитала Конституцию нашей страны, до этого не было повода и необходимости, а теперь я понимаю, что это очень важная книга. Читать ее стоит всем, я узнала много интересного,

– сказала Исинбаева.

Вот такие путинские эксперты предлагают записать в Конституции, что Россия является государством-победителем во Второй мировой войне.

Актер и режиссер, а также наверное эксперт по конституционному праву, Владимир Машков предложил закрепить в Основном законе норму, которая запрещала бы отчуждение территорий, что законно или незаконно были присоединены к РФ.

В некоторых не российских СМИ, не российские политологи, пишут, что после того, как на пост президента России придет другой человек, откроется окно возможностей и кто-то у нас заберет Курильские острова, Крым и Калининградскую область,

– заявил Машков.

Такую идею неожиданно поддержал Владимир Путин.

Кроме того, в Конституции России хотят прописать Бога. С такой инициативой выступили представители их Православной церкви, в том числе и сам Московский патриарх Кирилл. Инициативу поддержал, как это не странно, главный коммунист современной России – Геннадий Зюганов. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это предложение будет рассмотрено.

Еще одним нововведением может стать исчезновение должности президента России, зато может появиться новая – Верховный правитель.

В общем, рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации предложила ввести в Конституцию более ста новых пунктов.

Смешно и грешно

Какой бы нелепой не выглядела конституционная реформа, за ней кроется подготовка к государственному перевороту, уверены российские оппозиционеры.

Напомним, что 15 января Владимир Путин спешно озвучил намерения провести реформу, а через неделю предложения уже были приняты Госдумой в первом чтении. А в апреле 2020 года российские власти планируют провести всенародный референдум, который утвердит реформу.

В бюллетени планируют включить всего два пункта – "за" и "против". А до этого армия волонтеров будет нести в массы сущность конституционных изменений. В центральной избирательной комиссии уже сообщили о таких намерениях.



Владимир Путин на двадцатом году президентства задумал реформы / графика 24 канала

Очевидно, что этот референдум будет аналогом референдума в Крыму, где якобы население проголосовало за аннексию полуострова.

Понятно, что ни один референдум не отменит тех изменений, которые будут приняты президентом и парламентом. Такая опция даже отсутствует в действующей российской Конституции. Такой опрос не будет иметь никакой силы. Фикцией называют и саму реформу.

Для того, чтобы продолжать грабить и уничтожать собственный народ, Путину совсем не обязательно переписывать, ни тем более отменять формально пока еще действующую Конституцию – просто потому, что она и так давно уже отменена,

– пишет на оппозиционном сайте Каспаров.ру российский публицист Павел Матвеев.

Запрещенный в России автор считает, что главной целью реформы является полное уничтожение Конституции.

Путин хочет превратить Основной закон России с вынужденно неработающего – в недееспособный. То есть сделать так, чтобы в Конституции образовались взаимоисключающие положения, и она тем самым превратилась бы в филькину грамоту,

– пишет Матвеев.

Напомним, какие изменения предложил Владимир Путин

Во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию, российский диктатор озвучил такие инициативы:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

Ограничить приоритет международного права;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Ни во время выборов, ни в прошлом.

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