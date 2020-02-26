20:46
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Вечный Путин и новая империя? Как в России меняют Конституцию

      - Читати новину українською
      Зачем Путину конституционная реформа? / 24 канал

      В России продолжается операция под названием "конституционная реформа". По последним заявлениям российских политиков, текст правок в Конституцию РФ не предусматривает обнуления президентских сроков. О нововведениях и возможностях для Путина, подробно в статье на сайте 24 канала.

      Конституционная реформа в России, как и остальные "перемены", которые организовывает режим Владимира Путина, стала настоящим шоком для цивилизованного мира. Правда, для Кремля это не является проблемой, поскольку преобразование предусматривает и отмену верховенства международного права на территории РФ.

      Читать также: Конституционная реформа в России: что "мутит" Путин?

      Однако, в Кремле уверены, что поправки в Конституцию неизбежно сделают Россию мировым лидером в экономике, науке и культуре, окончательно превратят ее в альтернативу исчезающего со сцены Запада.

      Зачем России конституционная реформа?

      Верит ли в эту теорию сам Путин? Наверное в глубине своей души да, но сейчас его интересует другое – сохранить власть после 2024 года. Именно в этот год в России состоятся очередные президентские выборы и по Конституции, Путин, который юридически занимает эту должность уже шестнадцать лет, а еще четыре года его "заменял" Дмитрий Медведев, будет вынужден все-таки отдать свой трон другому.

      Чтобы сохранить власть, Путин и затеял так называемую конституционную реформу, ее цель – ослабление института президента и передача части его полномочий парламенту. Также предоставляются новые полномочия Государственному совету – который вообще не входил в число государственных органов. Это лишь совещательный орган при президенте.

      Но как отмечают эксперты, именно этот Госсовет и возглавит в будущем Владимир Путин. Этот процесс в оппозиционных российских кругах называют – транзитом власти.

      Государственный совет будет занимать роль арбитра, когда между президентом, правительством и парламентом развернется жесткая конкуренция. Путин будет выполнять роль "решалы",
      – написал в своем блоге аналитик Анатолий Несмиян, известный как "Эль Мюрид".

      Кто и как хочет изменить Конституцию России?

      Целью реформы российский диктатор назвал улучшение системы государственного управления. Якобы он благородно, с барского плеча, хочет передать парламенту больше власти, чтобы уравновесить вертикаль.

      Для этой почетной миссии Владимир Путин создал рабочую группу, в которую вошли, по его мнению, "светлые головы" России. Среди них – депутаты, актеры, спортсмены, писатели, врачи и только 11 юристов.

      В состав "рабочей группы" входят исключительно надежные, проверенные принятием репрессивных законов и участием в бредовых ток-шоу "товарищи",
      – пишет на запрещенном в России сайте Каспаров.ру опальный российский политик Илья Константинов.

      В состав группы, которая предлагает изменения в Конституцию, вошла и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Правда, спортсменка призналась во время заседания, что впервые открыла Основной закон своего государства.

      Прочитала Конституцию нашей страны, до этого не было повода и необходимости, а теперь я понимаю, что это очень важная книга. Читать ее стоит всем, я узнала много интересного,
      – сказала Исинбаева.

      Вот такие путинские эксперты предлагают записать в Конституции, что Россия является государством-победителем во Второй мировой войне.

      Актер и режиссер, а также наверное эксперт по конституционному праву, Владимир Машков предложил закрепить в Основном законе норму, которая запрещала бы отчуждение территорий, что законно или незаконно были присоединены к РФ.

      В некоторых не российских СМИ, не российские политологи, пишут, что после того, как на пост президента России придет другой человек, откроется окно возможностей и кто-то у нас заберет Курильские острова, Крым и Калининградскую область,
      – заявил Машков.

      Такую идею неожиданно поддержал Владимир Путин.

      Кроме того, в Конституции России хотят прописать Бога. С такой инициативой выступили представители их Православной церкви, в том числе и сам Московский патриарх Кирилл. Инициативу поддержал, как это не странно, главный коммунист современной России – Геннадий Зюганов. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это предложение будет рассмотрено.

      Еще одним нововведением может стать исчезновение должности президента России, зато может появиться новая – Верховный правитель.

      В общем, рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации предложила ввести в Конституцию более ста новых пунктов.

      Смешно и грешно

      Какой бы нелепой не выглядела конституционная реформа, за ней кроется подготовка к государственному перевороту, уверены российские оппозиционеры.

      Напомним, что 15 января Владимир Путин спешно озвучил намерения провести реформу, а через неделю предложения уже были приняты Госдумой в первом чтении. А в апреле 2020 года российские власти планируют провести всенародный референдум, который утвердит реформу.

      В бюллетени планируют включить всего два пункта – "за" и "против". А до этого армия волонтеров будет нести в массы сущность конституционных изменений. В центральной избирательной комиссии уже сообщили о таких намерениях.


      Владимир Путин на двадцатом году президентства задумал реформы / графика 24 канала

      Очевидно, что этот референдум будет аналогом референдума в Крыму, где якобы население проголосовало за аннексию полуострова.

      Понятно, что ни один референдум не отменит тех изменений, которые будут приняты президентом и парламентом. Такая опция даже отсутствует в действующей российской Конституции. Такой опрос не будет иметь никакой силы. Фикцией называют и саму реформу.

      Для того, чтобы продолжать грабить и уничтожать собственный народ, Путину совсем не обязательно переписывать, ни тем более отменять формально пока еще действующую Конституцию – просто потому, что она и так давно уже отменена,
      – пишет на оппозиционном сайте Каспаров.ру российский публицист Павел Матвеев.

      Запрещенный в России автор считает, что главной целью реформы является полное уничтожение Конституции.

      Путин хочет превратить Основной закон России с вынужденно неработающего – в недееспособный. То есть сделать так, чтобы в Конституции образовались взаимоисключающие положения, и она тем самым превратилась бы в филькину грамоту,
      – пишет Матвеев.

      Напомним, какие изменения предложил Владимир Путин

      Во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию, российский диктатор озвучил такие инициативы:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • Ограничить приоритет международного права;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
      • Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Ни во время выборов, ни в прошлом.

      ​Читать также: Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова

      Коронавирус в Италии: 12 человек умерли, заражены четыре ребенка
      сегодня
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Статьи Владимир Путин Конституция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:30 Выборы в США: что известно о сенаторе Берни Сандерсе
      Світлана Попова
      сегодня , 19:45 Вечный Путин и новая империя? Как в России меняют Конституцию
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      17 февраля , 15:37 Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
      Марія Бондар
      сегодня , 19:00 Временные рекомендации по реагированию на коронавирус от CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук