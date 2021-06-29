Наказали 5 французских депутатов из крайней правой фракции "Идентичность и демократия". В то же время предупреждения получили представители крайне левых сил "Европейских объединенных левых"/"Зеленых левых севера".
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Известно, что в "черный список" вошли:
- Вирджини Жорон;
- Эрве Жювен;
- Жан-Лен Лакапель;
- Тьерри Мариани;
- Филипп Оливье.
Именно они посетили оккупированный Россией полуостров в составе "наблюдательной миссии" во время референдума по изменениям в российской Конституции. В то же время решение наложить предупреждения приняли в отношении лиц, которые ездили на выборы в Венесуалу и Эквадор:
- ирландцев Клера Дейли и Мика Уоллес;
- испанца Ману Пинеда.
Голосование по поправкам в Конституцию России: что известно
- Голосование происходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. На него пришло почти 65% населения.
- Согласно поправкам, президент России Владимир Путин сможет занимать должность до 2036 года.
- Поправки к Конституции раскритиковал Европейский Союз. Там напомнили, что поправки предусматривают верховенство Конституции над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.
- Отметим, что на выборах голосовали и жители Крыма и оккупированных Россией территорий Украины.