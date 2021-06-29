Наказали 5 французских депутатов из крайней правой фракции "Идентичность и демократия". В то же время предупреждения получили представители крайне левых сил "Европейских объединенных левых"/"Зеленых левых севера".

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Известно, что в "черный список" вошли:

  • Вирджини Жорон;
  • Эрве Жювен;
  • Жан-Лен Лакапель;
  • Тьерри Мариани;
  • Филипп Оливье.

Именно они посетили оккупированный Россией полуостров в составе "наблюдательной миссии" во время референдума по изменениям в российской Конституции. В то же время решение наложить предупреждения приняли в отношении лиц, которые ездили на выборы в Венесуалу и Эквадор:

  • ирландцев Клера Дейли и Мика Уоллес;
  • испанца Ману Пинеда.

Голосование по поправкам в Конституцию России: что известно

  • Голосование происходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. На него пришло почти 65% населения.
  • Согласно поправкам, президент России Владимир Путин сможет занимать должность до 2036 года.
  • Поправки к Конституции раскритиковал Европейский Союз. Там напомнили, что поправки предусматривают верховенство Конституции над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.
  • Отметим, что на выборах голосовали и жители Крыма и оккупированных Россией территорий Украины.