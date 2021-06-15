Альянс бачить проблему так – Росія проводить окупаційну, загрозливу політику. Про це заявив в інтерв'ю депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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За його словами, найголовніше те, щоб в НАТО з'явилась політична воля розв'язувати це питання. В Альянсі повинні дивитись на Україну як на державу, яка стане членом організації.

Тоді рішення з'явиться не військовим шляхом. Буде політичне рішення на стороні України. Саме до такого розв'язання ситуації і потрібно підходити,

– зазначив Ауштрявічюс.

"Тут ще багато "витече води". Але до цього потрібно готуватися: політикам, військовим, суспільству. Всі повинні працювати на один приклад, щоб країна якнайшвидше стала членом НАТО", – додав євродепутат.

Відзначимо! Ауштрявічюс вважає, що для того, щоб Україні вступити в НАТО, їй необхідно ще попрацювати. Адже досі залишаються проблемні питання.

Повне інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео

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