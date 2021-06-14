Таку думку висловив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він наголосив, що велику роль в цьому має зіграти НАТО.

Цікаво Це нехороший подарунок Путіну, – євродепутат про зміну стратегії НАТО

"В мене таке враження, що ми надто довго жили за сценарієм Путіна. Він все робив першим і у нього завжди був план", – сказав Ауштрявічюс.

За його словами, очільник Кремля нагнітав загострення на кордоні.

Коли хоче – мобілізує, коли хоче – відводить війська на кілька тижнів або просто "для очей". Ми в цьому – наглядачі,

– заявив євродепутат.

Ауштрявічюс: НАТО робить помилку

За словами євродепутата, велика проблема в тому, що дії Росії безпечно оцінюють – це помилкова дія НАТО.

"Це не веде до доброго. Росія повинна знати, яку ціну вона може заплатити, і яку відповідь може очікувати", – запевнив Ауштрявічюс.

Він також наголосив, що відповідь Росії не обов'язково повинна бути воєнною. Є багато шляхів, зокрема, економічні канали.

Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео