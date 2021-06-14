Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він зауважив, що на саміті НАТО, який відбувся 14 червня, "назвали речі своїми іменами".

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"Це викличе дуже критичну реакцію Кремля, іншого не очікую. Я думаю, що на цьому саміті визначили речі і назвали їх своїми іменами. Скільки можна чекати і надіятись? Ніби і партнер, і документи підписані, а той партнер (Росія – 24 канал) робить все, щоб послабити ЄС або НАТО", – пояснив Ауштрявічюс.

За його словами, Росія отримала дуже чітке попередження від країн, які мають аналітичний потенціал. Їй дали зрозуміти, що так залишати справи вже не можна.

Це дуже нехороший подарунок Путіну. Я не думаю, що він зможе це все перетворити в позитив чи свої активи. Думаю, що це попередження,

– заявив євродепутат.

"Не думаю, що це викличе спалах інтересу в дружніх відносинах. Ні, межа вже перейдена, тут не можна грати в ігри, потрібна відповідь", – наголосив Ауштрявічюс.

Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео

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