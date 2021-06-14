Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что на саммите НАТО, который состоялся 14 июня, "назвали вещи своими именами".

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"Это вызовет очень критическую реакцию Кремля, другого не жду. Я думаю, что на этом саммите определили вещи и назвали их своими именами. Сколько можно ждать и надеяться? Вроде и партнер, и документы подписаны, а тот партнер (Россия – 24 канал) делает все, чтобы ослабить ЕС или НАТО", – пояснил Ауштрявичюс.

По его словам, Россия получила очень четкое предупреждение от стран, которые имеют аналитический потенциал. Ей дали понять, что так оставлять дела уже нельзя.

Это очень плохой подарок Путину. Я не думаю, что он сможет это все превратить в позитив или свои активы. Думаю, что это предупреждение,

– заявил евродепутат.

"Не думаю, что это вызовет всплеск интереса в дружеских отношениях. Нет, предел уже перейден, здесь нельзя играть в игры, нужен ответ", – подчеркнул Ауштрявичюс.

Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео

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