Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что на саммите НАТО, который состоялся 14 июня, "назвали вещи своими именами".
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"Это вызовет очень критическую реакцию Кремля, другого не жду. Я думаю, что на этом саммите определили вещи и назвали их своими именами. Сколько можно ждать и надеяться? Вроде и партнер, и документы подписаны, а тот партнер (Россия – 24 канал) делает все, чтобы ослабить ЕС или НАТО", – пояснил Ауштрявичюс.
По его словам, Россия получила очень четкое предупреждение от стран, которые имеют аналитический потенциал. Ей дали понять, что так оставлять дела уже нельзя.
Это очень плохой подарок Путину. Я не думаю, что он сможет это все превратить в позитив или свои активы. Думаю, что это предупреждение,
– заявил евродепутат.
"Не думаю, что это вызовет всплеск интереса в дружеских отношениях. Нет, предел уже перейден, здесь нельзя играть в игры, нужен ответ", – подчеркнул Ауштрявичюс.
Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео
Саммит НАТО: главное
- Саммит состоялся 14 июня в Брюсселе. Львиную долю события посвятили угрозам, которые создает Россия.
- Страны-члены НАТО заявили, что Альянс более 25 лет придерживается своих международных обязательств, в то же время Россия продолжает нарушать ценности и принципы.
- Вспомнили и о военной эскалации в оккупированном Крыму.
- Отметили и то, что Россия использует гибридные действия против союзников и партнеров НАТО. Для этого Кремль использует доверенных лиц.