Соответствующую декларацию опубликовала партия "Национальное собрание", которую возглавляет Марин Ле Пен. Ее подписали 16 политических сил.
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В Европарламенте хотят создать националистический альянс
"В то время, когда глобалисты и европейцы, главным представителем которых во Франции является Эммануэль Макрон, начинают Конференцию о будущем Европы, цель которой увеличить власть европейских органов, сегодняшнее соглашение является первым камнем к созданию большого союза в Европарламенте", – говорится в документе.
Документ подписали:
- лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини;
- премьер-министр Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан;
- лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский;
- лидер Vox в Испании Сантьяго Абаскаль и глава "Братьев-итальянцев";
- неофашист Джорджия Мелони.
В сообщении также говорится, что партии-подписанты входят в разные фракций. Однако, объединившись, они могут получить 115 мандатов. Это может сделать их 3-й по величине политгруппой в Европарламенте.
Более того, в декларации говорится о том, что Европарламент "продолжает идти федералистским путем, который неумолимо отдаляет его от народов, являющихся сердцем нашей цивилизации".
Последние новости Европарламента: коротко
- 29 июня Европарламент наказал депутатов, из так называемой "наблюдательной миссии" в Крыму летом 2020 года. Предупреждение объявили еще трем особам. Известно, что наказали 5 французских депутатов из крайней правой фракции "Идентичность и демократия".
- 21 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерским политикам и представителям, которые присутствуют в базе "Миротворец", грозит месть. Он считает существование такого списка отдельной проблемой. Кстати, Петер Сийярто оказался в разделе "Чистилище" сайта "Миротворец" еще в 2018 году.
- Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что "Россия создала и продолжает создавать проблемы сегодня".