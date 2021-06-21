Заявления политика по этому вопросу прозвучали во время дебатов в ПАСЕ в ответ на вопрос депутата Венгрии Барны Зигмонда. Он попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.

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По словам Сийярто, существование "Миротворца" является проблемой. В частности, это "список врагов", которые должны быть наказаны.

Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но у тех, кто живет в Украине, больше оснований бояться,

– подчеркнул министр.

Справа. Петер Сийярто оказался в разделе "Чистилище" сайта "Миротворец" еще в 2018 году. Политика внесли туда из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины".

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Сийярто также заверил членов ПАСЕ, что существование "Миротворца" создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, которая была избрана в Европарламент по венгерской квоте.

"Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и незащищенная", – заявил министр.

"Миротворец": что известно