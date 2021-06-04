Об этом сообщил министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в комментарии изданию Varosh.

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Украина – это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной,

– сказал он.

Гергей Гуйяш добавил: "Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским".

Кто такой Виктор Орбан Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии, который находится у власти уже более 10 лет. Он известен своей пророссийской позицией. Орбан поддерживает отношения с руководителем Кремля Путиным. Кроме этого, политик неоднократно критиковал Запад за введение санкций против России.

Конфликт между Украиной и Венгрией: кратко

28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. В то же время, согласно образовательной программе, одна или несколько дисциплин могут преподавать на 2 и более языках.

Венгрия заявила, что этот закон якобы ограничивает права национальных меньшинств и начала блокировать заседания Украина – НАТО.

В конце концов Верховная Рада 16 января 2020 года приняла закон "О полном общем среднем образовании", регулирующий предоставление среднего образования на языках национальных меньшинств. Тогда же в МИД также выразили надежду, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

Но потом возник еще один скандал. После местных выборов в Украине в 2020 году Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, которые агитировали за кандидатов на Закарпатье.

А уже после выборов, 30 ноября, СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде из-за подозрения в угрозе нарушения суверенитета Украины.

Кроме этого, в это время в сети появилось видео, как депутаты Сюртовской ОТГ во главе с председателем спели гимн Венгрии во время принятия присяги. Инцидент случился еще 21 ноября в День Достоинства Украины. Как пояснил председатель ОТГ, так поступили потому, что большинство как депутатов, так и населения этого села – представители венгерского нацменьшинства.

1 декабря Служба безопасности Украины приняла во внимание этот инцидент. Там заявили, что проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской ОТГ.

В МИД Венгрии отреагировали на это довольно резко. Глава ведомства Петер Сийярто просил отправить на Закарпатье миссию ОБСЕ и пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.

Украина же, со своей стороны, вызвала посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Дипломата лично принял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Больше о конфликте Украины и Венгрии, хронологии и путях решения – читайте в нашем материале.