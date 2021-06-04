Про це повідомив міністр-керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у коментарі виданню Varosh.

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Україна – це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною,

– сказав він.

Гергей Гуйяш додав: "Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським".

Хто такий Віктор Орбан Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини, який перебуває при владі вже понад 10 років. Він відомий своєю проросійською позицією.



Орбан підтримує стосунки з керівником Кремля Путіним. Окрім цього, політик неодноразово критикував Захід за запровадження санкцій проти Росії.

Конфлікт між Україною та Угорщиною: коротко

28 вересня 2017 року в Україні набув чинності закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Водночас, відповідно до освітньої програми, одна або кілька дисциплін можуть викладати на 2 і більше мовах.

Угорщина заявила, що цей закон нібито обмежує права національних меншин та почала блокувати засідання Україна – НАТО.

Зрештою Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює надання середньої освіти мовами національних менших. Тоді ж у МЗС також висловили сподівання, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.

Але потім виник ще один скандал. Після місцевих виборів в Україні у 2020 році Україна заборонила в'їзд двом угорським посадовцям, які агітували за кандидатів на Закарпатті.

А вже після виборів, 30 листопада, СБУ провела обшуки в угорському благодійному фонді через підозру у загрозі порушення суверенітету України.

Окрім цього, у цей час в мережі з'явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ на чолі з головою заспівали гімн Угорщини під час складання присяги. Інцидент трапився ще 21 листопада – у День Гідності України. Як пояснив голова ОТГ, вдалися до такого кроку, оскільки більшість як депутатів, так і населення цього села – представники угорської нацменшини.

1 грудня Служба безпеки України взяла до уваги цей інцидент. Там заявили, що перевіряють інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.

В МЗС Угорщини відреагували на це досить різко. Голова відомства Петер Сійярто просив відправити на Закарпаття місію ОБСЄ та поскаржився на Україну на засіданні Ради Європи.

Україна ж, зі свого боку, викликала посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Дипломата особисто прийняв очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Більше про конфлікт України та Угорщини, хронологію та шляхи вирішення – читайте у нашому матеріалі.