Про це ЗМІ розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Він ознайомився з документами Міністерства закордонних справ України на підтвердження відповідного рішення.

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Згідно з інформацією Тужанського, невдовзі свою роботу в Україні почнуть 2 нові угорські дипломати:

генконсул в Ужгороді Йожеф Бочкоі;

консул у Берегові Ендре Соліпскі.

Тужанський пояснив, що згоду України щодо виконання консульських функцій Соліпскі та Бочкоі йому підтвердили дипломатичні джерела.

Зверніть увагу! Дипломатичні відносини України та Угорщини досить складні, що зумовлено ситуацією на території Закарпаття, де мешкає чимало угорців. Водночас офіційний Будапешт наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Коли угорські дипломати отримають дозволи

Окрім того, директор Інституту центральноєвропейської стратегії зазначив, екзекватури – дозволи України – угорські дипломати отримають після свого прибуття до України.

3 червня в Мукачеві має відбутися урочисте відкриття Угорського Дому імені Міхая Мункачі. На ньому будуть присутні нові консули та керівник адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гуйяш.