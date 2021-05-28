Об этом СМИ рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. Он ознакомился с документами Министерства иностранных дел Украины в подтверждение соответствующего решения.
К теме Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран, а не 27: означает ли это раскол ЕС
Согласно информации Тужанского, вскоре свою работу в Украине начнут 2 новых венгерских дипломата:
- генконсул в Ужгороде Йожеф Бочкои;
- консул в Берегово Эндре Солипски.
Тужанский пояснил, что согласие Украины относительно выполнения консульских функций Солипски и Бочкои ему подтвердили дипломатические источники.
Когда венгерские дипломаты получат разрешения
Кроме того, директор Института центральноевропейской стратегии отметил, что экзекватуры Украины – венгерские дипломаты получат после своего прибытия в Украину.
3 июня в Мукачево должно состояться торжественное открытие Венгерского дома имени Михая Мункачи. На нем будут присутствовать новые консулы и руководитель администрации премьер-министра Виктора Орбана Гуйяш.