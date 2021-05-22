Об этом заявил дипломат ЕС журналистам в Брюсселе. Он отметил, что другая часть блока относится к венгерским вето негативно.

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Вето Венгрии

Страна в последнее время очень часто ветирует совместные заявления ЕС. К примеру:

в апреле – заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге;

в мае – отказалась присоединиться к 26 другим министрам иностранных дел в призыве к перемирию в палестинско-израильском конфликте.

Затем в пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, потому что это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке,

– пожаловался дипломат.

Он добавил, что уже случались ситуации, когда какая-то из стран-членов ЕС ветировала те или иные заявления. Скажем, Нидерланды ранее заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Однако, по словам дипломата, разница заключается в том, что Нидерланды приложили усилия для разрешения ситуации.

Большинство стран-членов, у которых есть проблема, ищут способы ее решения. Мы не видели этого в Венгрии,

– сказал он.

В этом контексте дипломат предположил, что Евросоюз может начать делать заявления от имени 26 стран, а не 27. То есть, не учитывая позицию Венгрии.

Означает ли это раскол ЕС

Как подчеркнул дипломат, это не ослабит ЕС в глобальном масштабе. В то же время он убежден, что это все же противоречит духу ЕС.

"Мы стараемся учитывать взгляды стран с отдельными проблемами, но мы ожидаем, что эти отдельные государства придут с конструктивными идеями для решения проблемы, и я хотел бы видеть больше от Будапешта", – подытожил он.