Председатель Европейского совета Мишель рассказал, что стратегические дебаты в отношении России согласовали еще во время видеоконференции в марте. По словам политика, дальнейшее обсуждение стоит иллюстрировать докладом высокого представителя и Еврокомиссии в соответствии с 5 руководящими принципами отношений между ЕС и Россией.

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Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, недавно – с утверждением списка так называемых "недружественных государств",

– отметил Мишель.

Кроме того, чиновник из ЕС рассказал журналистам, что 5 принципов являются так называемым "краеугольным камнем" отношений ЕС с Россией. Согласно этим принципам, главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю поручили подготовить доклад о стратегии отношений с Россией.

"На данный момент нет сомнений в 5 принципах. И мы считаем, хотя это и не новость, что эти 5 принципов остаются действенными, они предлагают всеобъемлющие рамки, в которых можно оперировать", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Российскую агрессию в мае 2021 года обсудили также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эммануэль Макрон.