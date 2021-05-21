Детали встречи политиков
Разговор дипломатов состоялся в кулуарах 12-й встречи министров Арктического совета. Блинкен и Гарно обсудили важнейшие актуальные вопросы.
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Министр Гарно и госсекретарь Блинкен также рассмотрели проблемы, которые создает Россия, в частности ее подрывные действия – крупномасштабные, необъявленные передвижения войск в Украине и вокруг нее. Также обсудили незаконную аннексию Крыма,
– говорится в сообщении.
Какие еще вопросы обсудили Блинкен и Гарно
- Ситуацию на Дальнем Востоке,
- пандемию коронавируса,
- угрозы со стороны Китая,
- экономическое сотрудничество и прочее.
Дипломаты также подтвердили свою приверженность проведению Всемирного саммита по демократии.
Российские войска у границы Украины
- В марте разведка заявила, что Москва стягивает свои войска к нашей границе. Почти месяц в социальных сетях распространяли видео с российской техникой возле границ и во временно оккупированном Крыму.
- Такие действия России вызвали большую обеспокоенность международного сообщества. Мир призвал Кремль снизить напряжение, а президент США Джо Байден пообещал поддержать Киев в случае российской эскалации.
- 22 апреля в России заявили, что заберут свои войска. Однако часть до сих пор остается возле нашей границы.