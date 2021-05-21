Детали встречи политиков

Разговор дипломатов состоялся в кулуарах 12-й встречи министров Арктического совета. Блинкен и Гарно обсудили важнейшие актуальные вопросы.

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Министр Гарно и госсекретарь Блинкен также рассмотрели проблемы, которые создает Россия, в частности ее подрывные действия – крупномасштабные, необъявленные передвижения войск в Украине и вокруг нее. Также обсудили незаконную аннексию Крыма,

– говорится в сообщении.

Какие еще вопросы обсудили Блинкен и Гарно

Ситуацию на Дальнем Востоке,

пандемию коронавируса,

угрозы со стороны Китая,

экономическое сотрудничество и прочее.

Дипломаты также подтвердили свою приверженность проведению Всемирного саммита по демократии.

Справка. Арктический совет – это межправительственный форум высокого уровня, который занимается вопросами стран и коренных народов Арктики. Он состоит из 8 государств-членов: Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции, США, а также ряда стран-наблюдателей.

Российские войска у границы Украины