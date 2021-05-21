Деталі зустрічі політиків

Розмова дипломатів відбулася у кулуарах 12-ї зустрічі міністрів Арктичної ради. Блінкен та Гарно обговорили найважливіші актуальні питання.

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Міністр Гарно і держсекретар Блінкен також розглянули проблеми, які створює Росія, зокрема її підривні дії – великомасштабні, неоголошені пересування військ в Україні й навколо неї. Також обговорили незаконну анексію Криму,
– мовиться у повідомленні.

Які ще питання обговорили Блінкен та Гарно

  • Ситуацію на Далекому Сході,
  • пандемію коронавірусу,
  • загрози з боку Китаю,
  • економічне співробітництво та інше.

Дипломати також підтвердили свою прихильність проведенню Всесвітнього саміту з демократії.

Російські війська біля кордону України