Деталі зустрічі політиків

Розмова дипломатів відбулася у кулуарах 12-ї зустрічі міністрів Арктичної ради. Блінкен та Гарно обговорили найважливіші актуальні питання.

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Міністр Гарно і держсекретар Блінкен також розглянули проблеми, які створює Росія, зокрема її підривні дії – великомасштабні, неоголошені пересування військ в Україні й навколо неї. Також обговорили незаконну анексію Криму,

– мовиться у повідомленні.

Які ще питання обговорили Блінкен та Гарно

Ситуацію на Далекому Сході,

пандемію коронавірусу,

загрози з боку Китаю,

економічне співробітництво та інше.

Дипломати також підтвердили свою прихильність проведенню Всесвітнього саміту з демократії.

Довідка. Арктична рада – це міжурядовий форум високого рівня, який займається питаннями країн та корінних народів Арктики. Вона складається з 8 держав-членів: Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Росії, Швеції, США, а також низки країн-спостерігачів.

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