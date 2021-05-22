Про це заявив дипломат ЄС журналістам в Брюсселі. Він зауважив, що інша частина блоку ставиться до угорських вето негативно.

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Вето Угорщини

Країна останнім часом дуже часто ветує спільні заяви ЄС. До прикладу:

у квітні – заблокувала заяву ЄС з критикою китайського закону про безпеку у Гонконзі;

у травні – відмовилася приєднатися до 26 інших міністрів закордонних справ у заклику до перемир'я в палестинсько-ізраїльському конфлікті.

Потім в п'ятницю Угорщина заявила, що не може схвалити угоду ЄС про торгівлю і розвитку з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану, тому що це призведе до збільшення числа мігрантів в блоці,

– поскаржився дипломат.

Він додав, що вже траплялися ситуації, коли якась з країн-членів ЄС ветувала ті чи інші заяви. Скажімо, Нідерланди раніше заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Однак, за словами дипломата, різниця полягає в тому, що Нідерланди доклали зусиль для вирішення ситуації.

Більшість країн-членів, у яких є проблема, шукають способи її вирішення. Ми не бачили цього в Угорщини,

– сказав він.

У цьому контексті дипломат припустив, що Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн, а не 27. Тобто, не враховуючи позицію Угорщини.

Чи означає це розкол ЄС

Як підкреслив дипломат, це не послабить ЄС в глобальному масштабі. Водночас він переконаний, що це все ж суперечить духу ЄС.

"Ми намагаємося враховувати погляди країн з окремими проблемами, але ми очікуємо, що ці окремі держави прийдуть з конструктивними ідеями для розв'язання проблеми, і я хотів би бачити більше від Будапешта", – підсумував він.