Госпожа посол Украины в Венгрии Любовь Непоп 16 апреля провела встречу с министром обороны Венгрии Тибором Бенкьо. Дипломаты обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и нарастающую российскую агрессию.

Непоп проинформировала главу МИД Венгрии о действиях России, которые имеют целью дестабилизировать ситуацию на востоке нашей страны.

Важно Зеленский, Меркель и Макрон призвали Россию отвести войска от границы Украины

Госпожа посол отметила, что Украине важна поддержка международных партнеров в противодействии российской агрессии. В то же время министр заверил, что Венгрия поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обострение конфликта на Донбассе: главное

С начала 2021 года оккупанты на Донбассе начали активно обстреливать позиции ВСУ . Тогда штаб ООС несколько раз в неделю начал сообщать о погибших.

. Тогда штаб ООС несколько раз в неделю начал сообщать о погибших. 26 марта в результате циничного обстрела боевиков, который длился несколько часов, оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов . Еще 2 украинских бойца получили ранения. Трагедия произошла в районе Шумов.

. Еще 2 украинских бойца получили ранения. Трагедия произошла в районе Шумов. А уже в начале апреля украинская разведка зафиксировала, что Россия наращивает свое присутствие в областях, граничащих с Украиной. Кроме того, страна-агрессор стягивает оружие в оккупированный Крым.

Российская Федерация 15 апреля объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

А 17 апреля российский десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" зашли в акваторию Черного моря. В Кремле объясняют это "военными учениями".

Обратите внимание! Поддержку Украине в противодействии российской агрессии выразили более 14 стран, а также международные организации.