В угорському уряді заявили про підтримку територіальної цілісності України
Пані посол України в Угорщині Любов Непоп 16 квітня провела зустріч з міністром оборони Угорщини Тібором Бенкьо. Дипломати обговорили безпекову ситуацію на сході України та наростаючу російську агресію.
Джерело:МЗС України
Непоп проінформувала очільника МЗС Угорщини про дії Росії, які мають на меті дестабілізувати ситуацію на сході нашої країни.
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Пані посол наголосила, що Україні важлива підтримка міжнародних партнерів у протидії російській агресії. Водночас міністр запевнив, що Угорщина підтримувала та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України.
Загострення конфлікту на Донбасі: головне
- Від початку 2021 року окупанти на Донбасі почали активніше обстрілювати позиції ЗСУ. Тоді штаб ООС кілька разів на тиждень почав повідомляти про загиблих.
- 26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків, що тривав кілька годин, обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Ще 2 українських бійці отримали поранення. Трагедія сталася у районі Шумів.
- А вже на початку квітня українська розвідка зафіксувала, що Росія нарощує свою присутність в областях, які межують з Україною. Крім того, країна-агресор стягує зброю до окупованого Криму.
- Росія 15 квітня оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.
А 17 квітня російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" зайшли в акваторію Чорного моря. У Кремлі пояснюють це "військовими навчаннями".
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