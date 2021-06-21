Заяви політика щодо цього питання пролунали під час дебатів у ПАРЄ у відповідь на запитання депутата Угорщини Барни Зігмонда. Він попросив прокоментувати ситуацію з правами угорців в Україні.

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За словами Сійярто, існування "Миротворця" є проблемою. Зокрема, це "список ворогів", які мають бути покарані.

Я і сам в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися,

– наголосив міністр.

Довідка. Петер Сійярто опинився у розділі "Чистилище" сайту "Миротворець" ще у 2018 році. Політика внесли туди через "замах на суверенітет та територіальну цілісність України".

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Сійярто також запевнив членів ПАРЄ, що існування "Миротворця" створює загрози для євродепутатки Андреї Бочкор, яка була обрана до Європарламенту за угорською квотою.

"Є євродепутатка, яка боїться повернутися додому на Різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і незахищена", – заявив міністр.

"Миротворець": що відомо