Такое мнение высказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что Китай ведет себя кардинально по-другому, чем Россия.

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"Мы видим другие военные контуры политики Пекина. Он ведет себя совсем по-другому. Он не придерживается тех соглашений, которые были заключены 15 – 20 лет назад", – подчеркнул евродепутат.

Он согласился с тем, что в мире существуют критические высказывания относительно действий Китая, который прибегает к диктатурным методам.

Однако это все – завтрашняя проблема. В то же время, Россия создала и дальше создает проблемы сегодня,

– сказал Ауштрявичюс.

Евродепутат отметил, что пока еще не решили, как решать проблемы, которые создает Китай.

Прибегнет ли Байден к "обмену картами" с Россией

Ауштрявичюс считает, что это маловероятно. "Я не думаю, что обмен картами будет выгодным Байдену. Он будет иметь проблемы с 2 странами. Здесь нужно решение в другом плане", – подчеркнул депутат.

По его словам, нужно настраивать настоящее партнерство с демократическими странами мира и начать говорить о правах человека.

"И Россия, и Китай и другие авторитарные государства будут действовать настолько свободно, насколько мы не будем поднимать им цену на региональном и глобальном уровне", – подытожил он.

Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео