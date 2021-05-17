Любительницу Путина Марин Ле Пен заподозрили в хищении денег Евросоюза
Марин Ле Пен – лидера французского ультраправого "Национального фронта" и фанатку Путина подозревают в злоупотреблении средствами европейских фондов. Кроме самой Ле Пен, подозревают еще 16 лидеров ее движения.
Источник:Journal du Dimanche
Как говорится в расследовании, которое появилось в СМИ, Ле Пен разворовывала деньги через наем фиктивных помощников в Европарламенте. В целом речь идет о присвоении более 6,8 миллионов евро.
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Марин Ле Пен и коррупция в ЕС
Расследование в отношении "Национального фронта" продолжалось 5 лет. По словам сотрудников Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и фискальными правонарушениями партия Ле Пен через своих руководителей и менеджеров создала мошеннически организованную систему.
Деньги брали из европейских фондов и перечисляли фиктивным людям, которые якобы работали в парламенте.
По совокупности свидетельств и фактов, содержащихся в документе, следует вывод о том, что именно Марин Ле Пен несет прямую ответственность за организацию этой схемы.
Доклад для правоохранителей разместили на 98 страницах.
Кто такая Марин Ле Пен?
Это одиозная политическая деятельница Франции, председатель партии "Национальный фронт", экс-депутатка Европарламента. За ней давно закрепился имидж "друга Путина" из-за ультраправых политических убеждений. Во втором туре президентских выборов во Франции 2017 проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону.
Марин Ле Пен от имени своей партии в 2018 году выражала поддержку Владимиру Путину относительно его участия в президентских выборах.
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