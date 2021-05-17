Марин Ле Пен – лидера французского ультраправого "Национального фронта" и фанатку Путина подозревают в злоупотреблении средствами европейских фондов. Кроме самой Ле Пен, подозревают еще 16 лидеров ее движения.

Как говорится в расследовании, которое появилось в СМИ, Ле Пен разворовывала деньги через наем фиктивных помощников в Европарламенте. В целом речь идет о присвоении более 6,8 миллионов евро.

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Марин Ле Пен и коррупция в ЕС

Расследование в отношении "Национального фронта" продолжалось 5 лет. По словам сотрудников Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и фискальными правонарушениями партия Ле Пен через своих руководителей и менеджеров создала мошеннически организованную систему.

Деньги брали из европейских фондов и перечисляли фиктивным людям, которые якобы работали в парламенте.

По совокупности свидетельств и фактов, содержащихся в документе, следует вывод о том, что именно Марин Ле Пен несет прямую ответственность за организацию этой схемы.

Доклад для правоохранителей разместили на 98 страницах.