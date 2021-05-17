Любительку Путіна Марін Ле Пен запідозрили у розкраданні грошей Євросоюзу
Марін Ле Пен – лідерку французького ультраправого "Національного фронту" і фанатку Путіна, підозрюють у зловживанні коштами європейських фондів. Окрім самої Ле Пен, підозрюють ще 16 лідерів її руху.
Джерело:Journal du Dimanche
Як ідеться у розслідуванні, яке з'явилося у ЗМІ, Ле Пен розкрадала гроші через найм фіктивних помічників у Європарламенті. Загалом йдеться про привласнення понад 6,8 мільйонів євро.
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Марін Ле Пен і корупція в ЄС
Розслідування стосовно "Національного фронту" тривало 5 років. За словами співробітників Центрального управління у боротьбі з корупцією та фінансовими та фіскальними правопорушеннями партія Ле Пен через своїх керівників та менеджерів створила шахрайськи організовану систему.
Гроші брали із європейських фондів та перераховували фіктивним людям, які нібито працювали у парламенті.
За сукупністю свідчень і фактів, що містяться в документі, випливає висновок про те, що саме Марін Ле Пен несе пряму відповідальність за організацію цієї схеми.
Доповідь для правоохоронців розмістили на 98 сторінках.
Хто така Марін Ле Пен?Це одіозна політична діячка Франції, голова партії "Національний фронт", ексдепутатка Європарламенту. За нею давно закріпився імідж "друга Путіна" за ультраправі політичні переконання. У другому турі президентських виборів у Франції 2017 року програла чинному президенту Еммануелю Макрону.
Марін Ле Пен від імені своєї партії у 2018 році висловлювала підтримку Володимиру Путіну щодо його участі у президентських виборах.
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