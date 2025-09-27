Воздушное пространство Украины 26 сентября дважды нарушил венгерский дрон. Беспилотник пролетел более 40 километров над территорией Украины.

Сейчас Киев ожидает официального ответа от Будапешта относительно обстоятельств инцидента. Карту, где изображено движение венгерского беспилотника, показал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал.

Как выглядел маршрут венгерского дрона над Украиной?

Андрей Сибига 27 сентября опубликовал карту, на которой показан маршрут венгерского беспилотника. Как можно увидеть на фото, БпЛА нарушил украинское воздушное пространство и совершил полет вглубь Украины на около 40 километров.

Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве,

– написал глава МИД Украины.

Карта движения венгерского дрона 26 сентября / Фото с X Андрея Сибиги

В общем объект дважды нарушил границу со стороны Венгрии.

Что предшествовало?