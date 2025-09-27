Пролетел 40 километров над Украиной: Сибига показал маршрут венгерского дрона
- Венгерский дрон 26 сентября дважды нарушил воздушное пространство Украины, пролетев более 40 километров вглубь территории.
- Киев ожидает объяснений от Будапешта, а Андрей Сибига обнародовал карту маршрута дрона.
Воздушное пространство Украины 26 сентября дважды нарушил венгерский дрон. Беспилотник пролетел более 40 километров над территорией Украины.
Сейчас Киев ожидает официального ответа от Будапешта относительно обстоятельств инцидента. Карту, где изображено движение венгерского беспилотника, показал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал.
Как выглядел маршрут венгерского дрона над Украиной?
Андрей Сибига 27 сентября опубликовал карту, на которой показан маршрут венгерского беспилотника. Как можно увидеть на фото, БпЛА нарушил украинское воздушное пространство и совершил полет вглубь Украины на около 40 километров.
Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект сделал в нашем воздушном пространстве,
– написал глава МИД Украины.
Карта движения венгерского дрона 26 сентября / Фото с X Андрея Сибиги
В общем объект дважды нарушил границу со стороны Венгрии.
Что предшествовало?
- 26 сентября Владимир Зеленский сообщил, что в воздушном пространстве Украины зафиксированы, вероятно, венгерские дроны-разведчики. Они могли собирать данные о промышленном потенциале приграничных районов.
- Президент Украины поручил проверить всю информацию об инциденте и отчитываться о каждом зафиксированном случае.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывания украинского лидера по БпЛА свидетельствуют о "потере им рассудка".
- В МИД Украины резко ответили на упреки Сийярто, отметив лицемерие и моральную деградацию правительства Венгрии.