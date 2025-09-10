Укр Рус
10 сентября, 18:34
Ветеран армии США раскрыл правду о "технологическом прорыве" России и Китая

Алина Курлович
Основные тезисы
  • Ветеран армии США Пол Левандовский заявил, что Россия и Китай часто не могут масштабировать свои новейшие технологии.
  • Россия и Китай используют технологические инновации как средство пропаганды, но их разработки редко становятся действительно боеспособными.
  • Россия запугивает Украину с помощью новых разработок, таких как ракета "Орешник" и дроны.

Заявления России и Китая о новейших боевых технологиях часто оказываются пустыми обещаниями, а не реальными достижениями на поле боя. У стран нет ресурсов масштабировать производство.

Об этом сообщил ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала. Он отметил, что скептически относится к новым технологиям России и Китая.

Куда исчезают разработки России и Китая?

Эти страны известны тем, что создают прототипы технологий, которые не способны масштабировать – а более того, часто они основываются на мошенничестве.

Например, Россия много лет назад заявляла, что имеет стелс-истребитель на уровне американских F-22 и F-35. Но после почти четырех лет российского вторжения стелс-истребителя нигде не найти,
– отметил ветеран армии США Пол Левандовский.

Он пояснил, что такая ситуация имеет вполне логичное объяснение. Вероятно, россияне смогли собрать несколько прототипов, но не имели возможности их обслуживать или реально применять в боевых условиях.

Важно! Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit – икона самолетостроения. Технологии Stealth делают его почти невидимым для радаров, что позволяет проникать в глубоко защищенные зоны врага. Создание стелс-самолетов – бомбардировщиков, истребителей, разведчиков чрезвычайно дорогое из-за сложности технологий.

Китайцы сделали то же самое со своим так называемым истребителем шестого поколения.

Но если у вас такое есть, вы продемонстрируете это так, чтобы не оставалось места для двусмысленности. Когда есть подобные технологии, это еще не означает, что их действительно разрабатывают, масштабируют и внедряют на поле боя,
– сказал Левандовский.

Когда это происходит в таких странах, как Россия и Китай, их разработки часто так и не становятся действительно боеспособными, не выдерживают испытаний, не масштабируются и служат скорее пропагандой и средством запугивания.

Каким оружием Россия запугивала Украину?

  • Одной из разработок, которой так хвастался президент России Владимир Путин, был "Орешник". Им впервые Россия ударила по Днепру в ноябре 2024 года. Тогда аналитики отмечали, что запуск этой ракеты имел скорее запугивающий характер.
  • Напоминаем, что дальность полета ракеты составляет примерно 5500 километров, а скорость – более 6000 километров в час. Она может нести ядерный заряд.
  • Впрочем, Россия в основном запугивает мирное население массированными атаками дронов. Враг все меньше применяет массированные ракетные удары. Зато он увеличивает производство беспилотников, таких как "Герань", "Гарпия" и FPV-дроны.
     