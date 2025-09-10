Ветеран армії США розкрив правду про "технологічний прорив" Росії та Китаю
- Ветеран армії США Пол Левандовський заявив, що Росія та Китай часто не можуть масштабувати свої новітні технології.
- Росія та Китай використовують технологічні інновації як засіб пропаганди, але їхні розробки рідко стають дійсно боєздатними.
- Росія залякує Україну за допомогою нових розробок, таких як ракета "Орєшнік" і дрони.
Заяви Росії та Китаю про новітні бойові технології часто виявляються порожніми обіцянками, а не реальними досягненнями на полі бою. У країн немає ресурсів масштабувати виробництво.
Про це повідомив ветеран армії США Пол Левандовський в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що скептично ставиться до нових технологій Росії та Китаю.
Дивіться також Виробництво зброї у Росії у цифрах: дані ГУР щодо ракет, танків, літаків та артилерії
Куди зникають розробки Росії та Китаю?
Ці країни відомі тим, що створюють прототипи технологій, які не здатні масштабувати, ба більше, часто вони ґрунтуються на шахрайстві.
Наприклад, Росія багато років тому заявляла, що має стелс-винищувач на рівні американських F-22 та F-35. Але після майже чотирьох років російського вторгнення стелс-винищувача ніде не знайти,
– зазначив ветеран армії США Пол Левандовський.
Він пояснив, що така ситуація має цілком логічне пояснення. Імовірно, росіяни змогли зібрати кілька прототипів, але не мали можливості їх обслуговувати чи реально застосовувати в бойових умовах.
Важливо! Малопомітний стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit – ікона літакобудування. Технології Stealth роблять його майже невидимим для радарів, що дає змогу проникати в глибоко захищені зони ворога. Створення стелс-літаків – бомбардувальників, винищувачів, розвідників – надзвичайно дороге через складність технологій.
Китайці зробили те саме зі своїм так званим винищувачем шостого покоління.
Але якщо у вас таке є, ви продемонструєте це так, щоб не залишалося місця для двозначності. Коли є подібні технології, це ще не означає, що їх дійсно розробляють, масштабують і впроваджують на полі бою,
– сказав Левандовський.
Коли це відбувається в таких країнах, як Росія та Китай, їхні розробки часто так і не стають дійсно боєздатними, не витримують випробувань, не масштабуються і служать скоріше пропагандою та засобом залякування.
Якою зброєю Росія залякувала Україну?
- Однією з розробок, якою так хвалився президент Росії Володимир Путін, був "Орєшнік". Ним уперше Росія вдарила по Дніпру в листопаді 2024 року. Тоді аналітики зазначали, що запуск цієї ракети мав радше залякувальний характер.
- Нагадуємо, що дальність польоту ракети становить приблизно 5500 кілометрів, а швидкість – понад 6000 кілометрів на годину. Вона може нести ядерний заряд.
- Втім, Росія здебільшого залякує мирне населення масованими атаками дронів. Ворог дедалі менше застосовує масовані ракетні удари. Натомість він збільшує виробництво безпілотників, таких як "Герань", "Гарпія" та FPV-дрони.