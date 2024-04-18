Топила сына, потому что "негде было жить": новые детали скандального инцидента в Виннице
Источник:ТСН
В Виннице 40-летняя женщина пыталась утопить своего 8-летнего сына в реке. Во время покушения на убийство женщина кричала, что "мне негде жить, и мне не хочется жить".
Журналисты ТСН, со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах отметили, что не исключают, что женщина, которая пыталась утопить своего сына, может иметь психическое отклонение или заболевание.
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Семья не состояла на учете малообеспеченных
В приемной Винницкого городского центра социальных служб сообщили журналисту, что семья, где мать пыталась утопить своего сына, никогда не находилась у них на учете.
В этой семье есть еще один ребенок, мальчик, который учится в 7 классе,
– рассказали в центре соцслужб.
Кроме того, пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская заметила, мальчик, которого хотела убить мать, находится в одной из больниц. Ребенка сейчас посещает его отец.
"Эта семья не состояла на учете как малообеспеченная или как такая, что нуждалась в дополнительной поддержке или внимании. Сейчас назначен ряд экспертиз для установления вменяемости женщины. То есть все обстоятельства и причины этого события будут установлены в ходе досудебного расследования", – сказала Маевская.
Курсант вспомнил, как спас ребенка
Будущий оперативник и курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров, который спас мальчика, сказал, на момент инцидента шел недалеко от реки. Однако когда увидел ребенка в опасности, то сразу побежал спасать.
Я увидел, как женщина с ребенком были в воде. Я побежал к ним, она держала ребенка в руках, схватил ребенка, женщина не оказывала сопротивления. Мальчик мне сказал, что порезался,
– рассказал Макаров.
Курсант отметил, что достал ребенка из воды и передал мальчика в руки врачей, которых выложили на место событий вместе с полицией. Макаров также отметил, что у ребенка, вероятнее всего, произошел стресс.
Что известно о страшном инциденте в Виннице
- В полиции Винницкой области рассказали, в Виннице курсант Артем Макаров спас жизнь 8-летнему мальчику. Ребенка пыталась утопить собственная мать.
- В правоохранительном органе отметили, что оперативник услышал на набережной в Виннице детский крик и увидел, что женщина толкает мальчика в реку, а затем, погрузившись вместе с ним в воду, пытается его утопить. Курсант не медлил и мгновенно прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег.
- В конце концов стало известно, что 40-летнюю винничанку задержали после инцидента. Задержанной женщине сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего, а впоследствии по решению Винницкого городского суда женщину поместили в психиатрическое учреждение, в условия, которые исключают опасное поведение.