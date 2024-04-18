Топила сына, потому что "негде было жить": новые детали скандального инцидента в Виннице

В Виннице 40-летняя женщина пыталась утопить своего 8-летнего сына в реке. Во время покушения на убийство женщина кричала, что "мне негде жить, и мне не хочется жить".

Журналисты ТСН, со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах отметили, что не исключают, что женщина, которая пыталась утопить своего сына, может иметь психическое отклонение или заболевание.

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Семья не состояла на учете малообеспеченных

В приемной Винницкого городского центра социальных служб сообщили журналисту, что семья, где мать пыталась утопить своего сына, никогда не находилась у них на учете.

В этой семье есть еще один ребенок, мальчик, который учится в 7 классе,

– рассказали в центре соцслужб.

Кроме того, пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская заметила, мальчик, которого хотела убить мать, находится в одной из больниц. Ребенка сейчас посещает его отец.

"Эта семья не состояла на учете как малообеспеченная или как такая, что нуждалась в дополнительной поддержке или внимании. Сейчас назначен ряд экспертиз для установления вменяемости женщины. То есть все обстоятельства и причины этого события будут установлены в ходе досудебного расследования", – сказала Маевская.

Курсант вспомнил, как спас ребенка

Будущий оперативник и курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров, который спас мальчика, сказал, на момент инцидента шел недалеко от реки. Однако когда увидел ребенка в опасности, то сразу побежал спасать.

Я увидел, как женщина с ребенком были в воде. Я побежал к ним, она держала ребенка в руках, схватил ребенка, женщина не оказывала сопротивления. Мальчик мне сказал, что порезался,

– рассказал Макаров.

Курсант отметил, что достал ребенка из воды и передал мальчика в руки врачей, которых выложили на место событий вместе с полицией. Макаров также отметил, что у ребенка, вероятнее всего, произошел стресс.

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