Курсант рассказал, что 15 апреля услышал детский крик на набережной в Виннице и увидел, как женщина пытается утопить мальчика. Недолго думая парень прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег.
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Мать пыталась утопить сына
В Виннице курсант Артем Макаров спас жизнь 8-летнему мальчику, которого пыталась утопить собственная мать.
Все произошло 15 апреля, когда будущий оперативник услышал на набережной в Виннице детский крик и увидел, что женщина толкает мальчика в реку, а затем, погрузившись вместе с ним в воду, пытается его утопить.
В полиции рассказали, что курсант не медлил и мгновенно прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег.
На место происшествия прибыли правоохранители и "скорая". Врачи положили мальчика в госпиталь с полным переохлаждением. Его 40-летняя мать задержана.
Задержание мамы мальчика / Фото Национальной полиции
Гордимся поступком курсанта и желаем в будущем стать профессионалом уголовного розыска,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Задержанной женщине сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего, теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное.
Директор городского центра социальных служб Наталья Добровольская рассказала "Суспільному", что у женщины есть еще один ребенок, который учится в 7 классе. Сейчас пострадавшего мальчика в больнице посещает отец. В дальнейшем должны принимать решение о возвращении ребенка в семью и дальнейшую психологическую помощь.
Там отметили, что Винницкий городской суд 17 апреля избрал женщине меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение подозреваемой.
Трагедии, которые случились с детьми: последние новости
- Российские войска нанесли 17 апреля ракетный удар по Чернигову. Известно, что в результате удара погибли 17 человек, более 60 пострадали, среди них – 3 ребенка.
- В Николаевской области от взрыва боеприпаса пострадал 19-летний юноша и 17-летняя девушка. Известно, что они принесли его домой и подвергли физическому воздействию, в результате чего тот сдетонировал.
- 9 апреля враг нанес авиаудар по двухэтажному дому в Константиновке. Под обломками оказались женщина с ребенком. Их удалось деблокировать, но к сожалению, они были без признаков жизни.