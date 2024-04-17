Курсант рассказал, что 15 апреля услышал детский крик на набережной в Виннице и увидел, как женщина пытается утопить мальчика. Недолго думая парень прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег.

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Мать пыталась утопить сына

В Виннице курсант Артем Макаров спас жизнь 8-летнему мальчику, которого пыталась утопить собственная мать.

Все произошло 15 апреля, когда будущий оперативник услышал на набережной в Виннице детский крик и увидел, что женщина толкает мальчика в реку, а затем, погрузившись вместе с ним в воду, пытается его утопить.

В полиции рассказали, что курсант не медлил и мгновенно прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег.

На место происшествия прибыли правоохранители и "скорая". Врачи положили мальчика в госпиталь с полным переохлаждением. Его 40-летняя мать задержана.

Задержание мамы мальчика / Фото Национальной полиции

Гордимся поступком курсанта и желаем в будущем стать профессионалом уголовного розыска,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Задержанной женщине сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего, теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное.

Директор городского центра социальных служб Наталья Добровольская рассказала "Суспільному", что у женщины есть еще один ребенок, который учится в 7 классе. Сейчас пострадавшего мальчика в больнице посещает отец. В дальнейшем должны принимать решение о возвращении ребенка в семью и дальнейшую психологическую помощь.

Там отметили, что Винницкий городской суд 17 апреля избрал женщине меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение подозреваемой.

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