Оккупанты нанесли удар по Константиновке около 11:30 9 апреля. Тогда из-под завалов достали тело погибшего мужчины, а две женщины получили ранения – они в тяжелом состоянии.

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Из-под завалов изъяли тела погибших

Спасателям приходилось постоянно останавливать поиски, ведь враг обстреливал Донецкую область и существовала угроза повторных ударов по Константиновке. Почти сутки сотрудники ГСЧС разбирали завалы на месте попадания авиабомбы и искали мать с ребенком.

К сожалению, женщина с ребенком погибли. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей женщины 1981 года рождения и ее сына – 12-летнего мальчика. В общем, в результате авиаудара по Константиновке погибло 3 человека, еще 2 женщины – получили ранения.

По состоянию на 10 апреля аварийно-спасательная операция завершена.

В Константиновке завершили разбор завалов / Фото ГСЧС

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