Оккупанты нанесли удар по Константиновке около 11:30 9 апреля. Тогда из-под завалов достали тело погибшего мужчины, а две женщины получили ранения – они в тяжелом состоянии.
К теме Россияне сбросили ФАБ на магазин в Донецкой области
Из-под завалов изъяли тела погибших
Спасателям приходилось постоянно останавливать поиски, ведь враг обстреливал Донецкую область и существовала угроза повторных ударов по Константиновке. Почти сутки сотрудники ГСЧС разбирали завалы на месте попадания авиабомбы и искали мать с ребенком.
К сожалению, женщина с ребенком погибли. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей женщины 1981 года рождения и ее сына – 12-летнего мальчика. В общем, в результате авиаудара по Константиновке погибло 3 человека, еще 2 женщины – получили ранения.
По состоянию на 10 апреля аварийно-спасательная операция завершена.
В Константиновке завершили разбор завалов / Фото ГСЧС
Обстрелы Донецкой области: последние новости
- Вечером 6 апреля оккупанты цинично обстреляли Кураховку. Известно о пяти погибших, среди которых несовершеннолетняя, и двое раненых в результате артиллерийских обстрелов. Среди погибших – мать и ее 16-летняя дочь.
- Ночью 5 апреля враг обстрелял Покровск. Под ударом оказался офис гуманитарной организации "Врачей без границ". К счастью, сотрудники гуманитарной организации не пострадали, однако в результате Покровска ранения получили 4 членов семьи – дедушка, бабушка, их дочь и ее сын 14 лет.
- Оккупанты 3 апреля выпустили 5 ракет по Селидовому. В результате ракетной атаки повреждения получили 7 административных зданий, 12 многоэтажных и 8 частных жилых домов. Что касается пострадавших, то соответствующей информации не поступало.