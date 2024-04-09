К сожалению, известно о погибших. Также под завалами могут быть люди.

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Враг терроризирует Донецкую область

Журналист "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко сообщил, что российские военные совершили очередное военное преступление – ударили по двухэтажке в Константиновке Донецкой области. Известно, что один человек погиб, есть пострадавшие. Кроме того, под завалами ищут мать с ребенком. По предварительной информации, ребенку 12 лет.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что по состоянию на 16:00 известно о 2 раненых – это женщины, их состояние оценивают как тяжелое. Он также добавил, что враг ударил по Константиновке авиабомбой.

Всего бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание,

– сообщил Филашкин о последствиях обстрела.

У ГСЧС добавили, что погибший – гражданский мужчина 1964 года рождения. Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются, но из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходится постоянно их приостанавливать ради безопасности личного состава.

Также чрезвычайники ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме.

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Кроме того, из-за вражеских обстрелов ранения получил человек в селе Сокол Очеретинской громады – он госпитализирован.

В Донецкой ОВА отметили, что враг не прекращает террористических ударов по гражданскому населению. Местных жителей в очередной раз призвали не подвергать себя опасности и выезжать из прифронтовых населенных пунктов.

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