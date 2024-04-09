На жаль, відомо про загиблих. Також під завалами можуть бути люди.

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Ворог тероризує Донеччину

Журналіст "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко повідомив, що російські військові здійснили черговий воєнний злочин – вдарили по двоповерхівці у Костянтинівці Донецької області. Відомо, що одна людна загинула, є постраждалі. Окрім того, під завалами шукають матір з дитиною. За попередньою інформацією, дитині 12 років.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що станом на 16:00 відомо про 2 поранених – це жінки, їх стан оцінюють як тяжкий. Він також додав, що ворог вдарив по Костянтинівці авіабомбою.

Всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю,

– повідомив Філашкін про наслідки обстрілу.

У ДСНС додали, що загиблий – цивільний чоловік 1964 року народження. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають, але через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводиться постійно їх призупиняти заради безпеки особового складу.

Також надзвичайники ліквідували загоряння у двоповерховому житловому будинку.

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Окрім того, через ворожі обстріли поранення отримала людина в селі Сокіл Очеретинської громади – її госпіталізовано.

В Донецькій ОВА наголосили, що ворог не припиняє терористичних ударів по цивільному населенню. Місцевих жителів вкотре закликали не наражати себе на небезпеку й виїжджати з прифронтових населених пунктів.

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