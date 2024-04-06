Росія 6 квітня вдарила по Донеччині. Відомо про п'ятьох загиблих, серед яких неповнолітня, та двоє поранених внаслідок артилерійських обстрілів Покровського району.
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Росія криє Донеччину вогнем
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Також 6 квітня 2024 року війська Росії двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих – 38-річна матір та її 16-річна донька. Також дістав поранення 52-річний чоловік.
Крім того, окупанти завдали удару по місту Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин.
Росіяни розбомбили офіс "Лікарів без кордонів"
- Окупанти продовжують скоювати цинічні злочини на українській землі. Вночі росіяни вдарили по будівлі гуманітарної організації на Донеччині, а саме у Покровську.
- Як повідомили у пресслужбі спільноти, будівля розбомблена та повністю зруйнована. На щастя, працівники організації не зазнали ушкоджень.
- Внаслідок обстрілу Покровська поранення отримали п'ятеро місцевих жителів. Це четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин.