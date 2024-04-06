Якщо росіяни дійсно змогли створити дистанційно керований надводний апарат, то які об'єкти ними атакуватимуть, пояснив 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп. Зазначимо, що Україна, майже не маючи військових кораблів, змусила Чорноморський флот Росії оборонятися.

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По яких об'єктах може бити морський дрон

Безекіпажний катер, який створили українці, відносно простий продукт. Україна не має монополії на використання морських дронів. Звісно, росіяни також зацікавилися таким ефективним видом озброєння.

Це не щось, що недоступне для виробництва у Росії. Може бути гірше, чи меншого розміру, або навіть і не гірше. Це не якісь суперпроривні технології та не політ на Марс,

– зазначив військовий оглядач.

Ба більше, окупанти вже використовували безекіпажний дистанційно керований катер, намагаючись підірвати міст. Зазнавши шалених збитків внаслідок атак українських морських дронів, росіяни самі намагаються зробити щось подібне.

Зробити вони можуть, рано чи пізно у них будуть, якщо не вже є, зокрема, використовуючи незаконно чи законно закуплені Starlink. Далі питання, що цими дронами можуть атакувати росіяни. Адже на відміну від російського флоту, в українців флоту, м'яко кажучи, немає, хоча деякі кораблі беруть участь в оперативних заходах,

– мовив Шарп.

Створення росіянами дистанційно керованих надводних апаратів може створювати додаткові загрози для судноплавства. Теоретично ворог може атакувати цивільні судна, що заходять в українські порти.

Тут вже повинна йти мова про серйозну охорону портів, зокрема, дозори, загородження, щоб завадити безекіпажним катерам вести ефективну роботу,

– додав військовий оглядач.

Також російські загарбники можуть намагатися атакувати мости, але тільки там, де можна зайти моря.

Що відомо про морський дрон росіян

Аналітики Defense Express назвали аргументовані підстави для припущення щодо виробництва росіянами морського дрона.

Надводний апарат невідомого походження, який місцева берегова охорона 3 квітня знайшла в районі біля румунського села, був відбуксируваний на морський полігон "Капу-Мідія" за 14 кілометри від порту Констанца. Спеціалісти Міноборони Румунії провели дослідження і 5 квітня підірвали його.

Про цей інцидент стало відомо лише 6 квітня із публікацій у пресі. До того ж Defense Romania зафіксували лише факт загальної заяви від румунського Міноборони про те, що "це був однозначно морський безпілотник".

Невідомий дистанційно керований надводний апарат не схожий на жоден із відомих типів морських дронів Сил оборони. Він дрейфував у Чорному морі поблизу району інтенсивного цивільного судноплавства.

До того ж морський дрон був створений на базі пошуково-рятувального катера. Тож будь-яке судно могло ідентифікувати його саме так, що створювало б ще більшу небезпеку.

Згодом на неофіційному ресурсі російського "Центру аналізу стратегій та технологій" з'явилася інформація, яка вказує на те, що для створення безпілотника росіяни використали старий рятувальний катер водозаміщенням 3 тони та термінал Starlink для системи управління. Найголовніше – на ньому стояла бойова частина від радянської протикорабельної ракети першого покоління типу П-15.

Якщо зважити на те, що в регіоні Чорного моря ракети П-15 в своєму розпорядженні зараз можуть мати лише дві країни – Росія та Румунія, то ймовірно що саме росіяни створили цей дистанційно керований надводний апарат,

– зазначили аналітики.