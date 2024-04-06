Если россияне действительно смогли создать дистанционно управляемый надводный аппарат, то какие объекты ими будут атаковать, объяснил 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Отметим, что Украина, почти не имея военных кораблей, заставила Черноморский флот России обороняться.

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По каким объектам может бить морской дрон

Безэкипажный катер, который создали украинцы, относительно простой продукт. Украина не имеет монополии на использование морских дронов. Конечно, россияне также заинтересовались таким эффективным видом вооружения.

Это не что-то, что недоступно для производства в России. Может быть хуже, или меньшего размера, или даже и не хуже. Это не какие-то суперпрорывные технологии и не полет на Марс,

– отметил военный обозреватель.

Более того, оккупанты уже использовали безэкипажный дистанционно управляемый катер, пытаясь взорвать мост. Понеся огромные убытки в результате атак украинских морских дронов, россияне сами пытаются сделать нечто подобное.

Сделать они могут, рано или поздно у них будут, если не уже есть, в частности, используя незаконно или законно закупленные Starlink. Далее вопрос, что этими дронами могут атаковать россияне. Ведь в отличие от российского флота, у украинцев флота, мягко говоря, нет, хотя некоторые корабли участвуют в оперативных мероприятиях,

– сказал Шарп.

Создание россиянами дистанционно управляемых надводных аппаратов может создавать дополнительные угрозы для судоходства. Теоретически враг может атаковать гражданские суда, заходящие в украинские порты.

Здесь уже должна идти речь о серьезной охране портов, в частности, дозоры, заграждения, чтобы помешать безэкипажным катерам вести эффективную работу,

– добавил военный обозреватель.

Также российские захватчики могут пытаться атаковать мосты, но только там, где можно зайти моря.

Что известно о морском дроне россиян

Аналитики Defense Express назвали аргументированные основания для предположения о производства россиянами морского дрона.

Надводный аппарат неизвестного происхождения, который местная береговая охрана 3 апреля нашла в районе возле румынского села, был отбуксирован на морской полигон "Капу-Мидия" в 14 километрах от порта Констанца. Специалисты Минобороны Румынии провели исследование и 5 апреля взорвали его.

Об этом инциденте стало известно только 6 апреля из публикаций в прессе. К тому же Defense Romania зафиксировали лишь факт общего заявления от румынского Минобороны о том, что "это был однозначно морской беспилотник".

Неизвестный дистанционно управляемый надводный аппарат не похож ни на один из известных типов морских дронов Сил обороны. Он дрейфовал в Черном море вблизи района интенсивного гражданского судоходства.

К тому же морской дрон был создан на базе поисково-спасательного катера. Поэтому любое судно могло идентифицировать его именно так, что создавало бы еще большую опасность.

Впоследствии на неофициальном ресурсе российского "Центра анализа стратегий и технологий" появилась информация, которая указывает на то, что для создания беспилотника россияне использовали старый спасательный катер водозамещением 3 тонны и терминал Starlink для системы управления. Самое главное – на нем стояла боевая часть от советской противокорабельной ракеты первого поколения типа П-15.

Если учесть то, что в регионе Черного моря ракеты П-15 в своем распоряжении сейчас могут иметь только две страны – Россия и Румыния, то вероятно что именно россияне создали этот дистанционно управляемый надводный аппарат,

– отметили аналитики.