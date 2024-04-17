Курсант розповів, що 15 квітня почув дитячий крик на набережній у Вінниці і побачив, як жінка намагається втопити хлопчика. Недовго думаючи хлопець стрибнув у річку та витяг дитину на берег.

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Мати намагалася втопити сина

У Вінниці курсант Артем Макаров врятував життя 8-річному хлопчику, якого намагалася втопити власна мати.

Все сталося 15 квітня, коли майбутній оперативник почув на набережні у Вінниці дитячий крик і побачив, що жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним у воду, намагається його втопити.

У поліції розповіли, що курсант не зволікав і миттєво стрибнув у річку та витягнув дитину на берег.

На місце події прибули правоохоронці та "швидка". Лікарі поклали хлопчика у шпиталь із повним переохолодженням. Його 40-річну матір затримано.

Затримання мами хлопчика / Фото Національної поліції

Пишаємося вчинком курсанта та бажаємо в майбутньому стати професіоналом карного розшуку,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Затриманій жінці повідомили про підозру в замаху на вбивство малолітнього, тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне.

Директорка міського центру соціальних служб Наталія Добровольська розповіла "Суспільному", що у жінки є ще одна дитина, яка навчається у 7 класі. Наразі потерпілого хлопчика в лікарні відвідує батько. Надалі мають ухвалювати рішення про повернення дитини в сім'ю та подальшу психологічну допомогу.

Там зазначили, що Вінницький міський суд 17 квітня обрав жінці запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку підозрюваної.

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