Курсант розповів, що 15 квітня почув дитячий крик на набережній у Вінниці і побачив, як жінка намагається втопити хлопчика. Недовго думаючи хлопець стрибнув у річку та витяг дитину на берег.
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Мати намагалася втопити сина
У Вінниці курсант Артем Макаров врятував життя 8-річному хлопчику, якого намагалася втопити власна мати.
Все сталося 15 квітня, коли майбутній оперативник почув на набережні у Вінниці дитячий крик і побачив, що жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним у воду, намагається його втопити.
У поліції розповіли, що курсант не зволікав і миттєво стрибнув у річку та витягнув дитину на берег.
На місце події прибули правоохоронці та "швидка". Лікарі поклали хлопчика у шпиталь із повним переохолодженням. Його 40-річну матір затримано.
Затримання мами хлопчика / Фото Національної поліції
Пишаємося вчинком курсанта та бажаємо в майбутньому стати професіоналом карного розшуку,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.
Затриманій жінці повідомили про підозру в замаху на вбивство малолітнього, тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне.
Директорка міського центру соціальних служб Наталія Добровольська розповіла "Суспільному", що у жінки є ще одна дитина, яка навчається у 7 класі. Наразі потерпілого хлопчика в лікарні відвідує батько. Надалі мають ухвалювати рішення про повернення дитини в сім'ю та подальшу психологічну допомогу.
Там зазначили, що Вінницький міський суд 17 квітня обрав жінці запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку підозрюваної.
Трагедії, які трапилися із дітьми: останні новини
- Російські війська завдали 17 квітня ракетний удар по Чернігову. Відомо, що внаслідок удару загинули 17 людей, понад 60 постраждали, серед них – 3 дитини.
- На Миколаївщині від вибуху боєприпасу постраждав 19-річний юнак та 17-річна дівчина. Відомо, що вони принесли його додому та піддали фізичному впливу, внаслідок чого той здетонував.
- 9 квітня ворог завдав авіаудару по двоповерховому будинку у Костянтинівці. Під уламками опинилися жінка з дитиною. Їх вдалося деблокувати, але на жаль, вони були без ознак життя.