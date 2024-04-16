Строкові військові тренування

"Воїн" – це ціла мережа таборів та центрів військової підготовки молоді в 11 суб'єктах Росії та в так званій "ДНР". Попри заяви, що програми розраховані на молодь 14 – 35 років, у двох регулярних змінах можуть взяти участь лише діти 14 – 18 років. Мета діяльності "Воїна" – виховати нове покоління "патріотів та захисників" Росії.

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Протягом 3 тижнів або 3 місяців діти можуть пройти військову підготовку за 8 напрямками та отримати сертифікат. Серед активностей: інженерна, вогнева та тактична підготовка, організація зв'язку, вивчення основ національної безпеки Росії, пілотування дронів, тактична медицина та військово-спортивні ігри.

Цікаво, що строкова підготовка військовослужбовця Росії у межах типових тижня або місяця передбачає подібну діяльність з єдиною відмінністю – суботою, як "парково-господарським днем".

Особиста ініціатива Путіна

Мережа центрів "Воїн" – особиста ініціатива Владіміра Путіна. Ще у вересні 2022 року російський диктатор підтримав створення нової мілітаризованої "неурядової" організації з відділеннями в суб'єктах федерації. У грудні 2022 року Путін дав доручення про створення центрів військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді у пілотних регіонах. Згідно з настановами президента Росії мілітаризувати дітей мають "ветерани спеціальної військової операції".

Доручення Путіна реалізують співголови Російського союзу бойових мистецтв – перший заступник керівника Адміністрації диктатора Сєргєй Кирієнко та заступник голови уряду Юрій Трутнєв. Обоє – активні діячі пропрезидентської партії "Єдина Росія". Фінансується діяльність центрів коштом "грантів". Перші центри "Воїн" з'явилися у 2023 році. За рік вони здійснили військову підготовку 15 229 курсантів.

Мілітаризація українських дітей

У квітні 2024 року "Воїн" з'явиться в окупованій Херсонській області, у травні – в Луганській. У Бердянську на окупованому Запоріжжі центр відкриють влітку 2025 року. На Донеччині центр уже функціонує. За цим процесом особисто слідкує Кирієнко, який регулярно приїздить на загарбані території. Серед осіб, які стають інструкторами українських дітей, 20% – учасники російської агресії.

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З метою пропаганди навчання в центрах на окупованих територіях розпочалася масштабна медіакампанія. Крім того, у 2023 році кількасот українських дітей були вивезені до так званих таборів перевиховання для участі в зміні "Час героїв", яку організував центр "Воїн". 21 день маленькі українці жили в казармах та освоювали базову військову підготовку солдата-строковика.

Пропаганда служби в збройних силах Росії

Яким є механізм перетворення українських дітей у витратний матеріал Спочатку їм промивають мізки та залучають у мілітаризовані рухи або центри, періодично вивозять на профільні зміни в літні табори. У 17 років хлопці отримують повістку до військкомату, де мають надати вичерпну інформацію про себе та необхідні документи. У 18 років такі діти будуть призвані на строкову службу, де 12 місяців їх готуватимуть до війни та підштовхуватимуть до підписання контрактів. Ті, хто погодяться, відразу поїдуть на так звану "спеціальну військову операцію". Ті, хто відмовляться, будуть мобілізовані дещо згодом.



Загальний намір залишається однаковим: українці повинні піти й померти за Росію та Путіна.

Мілітаризація українських дітей має довгострокові негативні наслідки. Вона сприяє стиранню національної ідентичності та перетворенню на ворогів власної нації. Замість вивчення основ мирного врегулювання спорів, верховенства права та прав людини, такі діти занурюються в атмосферу вічної боротьби, де противником є їхні власні земляки.

Згідно з міжнародними стандартами, діти, які постраждали від мілітаризації, потребують спеціалізованих програм реабілітації та реінтеграції, яких в Україні досі не розробили.

Пропаганда служби в збройних силах Росії є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності за статтею 438 Кримінального кодексу України. Крім того, примусова мобілізація є воєнним злочином, ознаки якого в діях росіян Міжнародний кримінальний суд вбачав ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Беручи до уваги особисту ініціативу Путіна щодо центрів "Воїн", можливо, прийшов час доповнити його ордер на арешт?