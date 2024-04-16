Срочные военные тренировки

"Воин" – это целая сеть лагерей и центров военной подготовки молодежи в 11 субъектах России и в так называемой "ДНР". Несмотря на заявления, что программы рассчитаны на молодежь 14 – 35 лет, в двух регулярных сменах могут принять участие только дети 14 – 18 лет. Цель деятельности "Воина" – воспитать новое поколение "патриотов и защитников" России.

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В течение 3 недель или 3 месяцев дети могут пройти военную подготовку по 8 направлениям и получить сертификат. Среди активностей: инженерная, огневая и тактическая подготовка, организация связи, изучение основ национальной безопасности России, пилотирование дронов, тактическая медицина и военно-спортивные игры.

Интересно, что срочная подготовка военнослужащего России в рамках типичных недели или месяца предусматривает подобную деятельность с единственным отличием – субботой, как "парково-хозяйственным днем".

Личная инициатива Путина

Сеть центров "Воин" – личная инициатива Владимира Путина. Еще в сентябре 2022 года российский диктатор поддержал создание новой милитаризованной "неправительственной" организации с отделениями в субъектах федерации. В декабре 2022 года Путин дал поручение о создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в пилотных регионах. Согласно указаниям президента России милитаризировать детей должны "ветераны специальной военной операции".

Поручение Путина реализуют сопредседатели Российского союза боевых искусств – первый заместитель руководителя Администрации диктатора Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Юрий Трутнев. Оба – активные деятели пропрезидентской партии "Единая Россия". Финансируется деятельность центров за счет "грантов". Первые центры "Воин" появились в 2023 году. За год они осуществили военную подготовку 15 229 курсантов.

Милитаризация украинских детей

В апреле 2024 года "Воин" появится в оккупированной Херсонской области, в мае – в Луганской. В Бердянске на оккупированном Запорожье центр откроют летом 2025 года. В Донецкой области центр уже функционирует. За этим процессом лично следит Кириенко, который регулярно приезжает на захваченные территории. Среди лиц, которые становятся инструкторами украинских детей, 20% – участники российской агрессии.

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С целью пропаганды обучения в центрах на оккупированных территориях началась масштабная медиакампания. Кроме того, в 2023 году несколько сотен украинских детей были вывезены в так называемые лагеря перевоспитания для участия в смене "Время героев", которую организовал центр "Воин". 21 день маленькие украинцы жили в казармах и осваивали базовую военную подготовку солдата-срочника.

Пропаганда службы в вооруженных силах России

Каков механизм превращения украинских детей в расходный материал Сначала им промывают мозги и привлекают в милитаризованные движения или центры, периодически вывозят на профильные смены в летние лагеря. В 17 лет ребята получают повестку в военкомат, где должны предоставить исчерпывающую информацию о себе и необходимые документы. В 18 лет такие дети будут призваны на срочную службу, где 12 месяцев их будут готовить к войне и подталкивать к подписанию контрактов. Те, кто согласятся, сразу поедут на так называемую "специальную военную операцию". Те, кто откажутся, будут мобилизованы несколько позже.



Общее намерение остается одинаковым: украинцы должны пойти и умереть за Россию и Путина.

Милитаризация украинских детей имеет долгосрочные негативные последствия. Она способствует стиранию национальной идентичности и превращению во врагов собственной нации. Вместо изучения основ мирного урегулирования споров, верховенства права и прав человека, такие дети погружаются в атмосферу вечной борьбы, где противником являются их собственные земляки.

Согласно международным стандартам, дети, пострадавшие от милитаризации, нуждаются в специализированных программах реабилитации и реинтеграции, которых в Украине до сих пор не разработали.

Пропаганда службы в вооруженных силах России является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Виновные лица могут быть привлечены к ответственности по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, принудительная мобилизация является военным преступлением, признаки которого в действиях россиян Международный уголовный суд видел еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

Принимая во внимание личную инициативу Путина в центрах "Воин", возможно, пришло время дополнить его ордер на арест?