Топила сина, бо "ніде було жити": нові деталі скандального інциденту у Вінниці

У Вінниці 40-річна жінка намагалася втопити свого 8-річного сина в річці. Під час замаху на вбивство жінка кричала, що "мені ніде жити, й мені не хочеться жити".

Журналісти ТСН, з посиланням на поінформоване джерело в правоохоронних органах зазначили, що не відкидають, що жінка, яка намагалася втопити свого сина, може мати психічне відхилення або захворювання.

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Родина не перебувала на обліку малозабезпечених

У приймальній Вінницького міського центру соціальних служб повідомили журналіста, що родина, де мати намагалася втопити свого сина, ніколи не перебувала у них на обліку.

В цій родині є ще одна дитина, хлопчик, який навчається в 7 класі,

– розповіли в центрі соцслужб.

Крім того, речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська зауважила, хлопчик, якого хотіла вбити мати, перебуває в одній з лікарень. Дитину зараз відвідує його батько.

"Ця родина не перебувала на обліку як малозабезпечена або як така, що потребувала додаткової підтримки чи уваги. Наразі призначено низку експертиз для встановлення осудності жінки. Тобто всі обставини та причини цієї події будуть встановлені під час досудового розслідування", – сказала Маєвська.

Курсант пригадав, як врятував дитину

Майбутній оперативник та курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров, який врятував хлопчика, сказав, на момент інциденту йшов неподалік річки. Однак коли побачив дитину в небезпеці, то одразу побіг рятувати.

Я побачив, як жінка з дитиною були у воді. Я побіг до них, вона тримала дитину в руках, схопив дитину, жінка не чинила опору. Хлопчик мені сказав, що порізався,

– розповів Макаров.

Курсант зазначив, що дістав дитину з води та передав хлопчика до рук лікарів, яких виклали на місце подій разом із поліцією. Макаров також наголосив, що у дитини, найімовірніше, стався стрес.

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