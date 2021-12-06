В Виннице женщина организовала дом разврата под видом массажного салона

В Виннице 3 декабря правоохранители разоблачили сутенершу, которая подпольно организовала дом разврата. Так называемый "массажный салон" создали в одной из многоэтажек города.

Интимные услуги предоставляли за 6 тысяч гривен

Запрещенный бизнес организовала 30-летняя женщина. Известно, что она приехала в Винницу из другого региона Украины.

Читайте также В Вене пункт вакцинации открыли в борделе: фоторепортаж

Ежедневно в доме разврата работали 5 – 6 девушек. График составляла сама же организатор.

Все они из разных регионов страны и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Услуги интимного характера стоили до 6 000 гривен в час,

– рассказали в полиции.

Когда в салон вошли правоохранители, там находились:

администратор,

6 женщин в возрасте от 19 до 26 лет,

4 клиентов.



В Виннице женщина организовала бордель

Во время обыска следователи изъяли:

записные книжки с информацией о количестве клиентов и доходе,

деньги, полученные за предоставление сексуальных услуг,

банковские карты,

мобильные телефоны,

компьютерную технику,

договоры об аренде квартиры,

другие вещественные доказательства.

Организатору борделя грозит уголовная ответственность и до 7 лет тюрьмы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В Виннице полицейские разоблачили сутенершу: видео